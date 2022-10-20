嬰兒肥不見了！趙露思「噗噗套餐」食譜公開，跟著喝超順暢

▲趙露思分享有時晚上會用這杯代替晚餐。（圖／翻攝自小紅書/趙露思，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大陸女星趙露思人氣破表，陸劇《星漢燦爛·月升滄海》又將她的好感度推到最高，私下的她更喜歡在《小紅書》分享自己的生活與各式保養，引起不少粉絲跟隨，日前她分享一款噗噗套餐，只要準備好多種水果與優格，一指按下就能打出「超順暢」果汁，快跟著她一起變漂亮。

人氣大陸女星趙露思，只要她分享的各式東西，都會引起一波流行熱潮，尤其她成功甩掉嬰兒肥之後，暴瘦讓顏值推到最高峰，只要能和趙露思一樣漂亮，粉絲通通能買單。

日前她在《小紅書》分享的噗噗套餐，更吸引10多萬粉絲朝聖，她分享只要準備4款材料加上一台果汁機，把材料通通丟進去，只要輕輕一按就能搞定，那麼簡單的健康果汁，幫助排便順暢，更是她維持好身材的小祕訣。

她也為大家親自示範噗噗套餐作法，只要準備適量香蕉、火龍果、藍莓，再搭配無糖優酪乳，通通放進果汁機中，只有一指神功就搞定，製作方法完全沒難度，只要把東西全部都往裡面到就完成。

就有網友學著趙露思的噗噗套餐，大方分享喝完十分有效，七點半才喝，八點半就順暢無比了，也有人分享生菜加上黃瓜、香蕉和優酪乳打來喝也不錯，有興趣的網友們不妨來試試看喔！

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