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缺乏主見超可怕！　學會「6件事」輕鬆主理自己的人生

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▲自卑,不滿,生氣,抱怨,自信。（圖／pexels）

▲缺乏主見是一件可怕的事情。（示意圖／pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

你是否缺乏安全感，時常需要他人的陪伴？你是否一再地推翻自己的結論？當別人詢問你意見時，你是否總是說「隨便」、「都行」？其實這些都是沒主見的表現，越是沒主見，做事情就越搖擺不定，想要改變這樣的自己嗎？學會「這6件事」做你人生的主人。

＃多讀書，展開眼界、提升格局

知名作家三毛曾說：「許多時候，自己可能以為看過的書都是過眼雲煙，其實他們仍是潛在的。」讀書是一場與作者對話的過程，看似讀完就忘了，但其實有一些觀念會刻在我們的腦海裡，揮之不去的；讀書能教會我們如何看待問題，以及做事情的方法、見解，更會顯現在氣質和談吐上，是最為重要的一件事。

▲▼看書,小說。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

＃勇敢去做，別害怕犯錯

我們這一生其實都在犯錯，這是再正常不過的事情，每個人都會經歷「犯錯－努力改變－成長」三階段，其實犯錯不可怕，可怕的是犯錯後不改正，許多名人也會犯錯，但正因他們努力嘗試、學習，才有現在光鮮亮麗的樣子；更不要因為犯錯就否定自己，這樣就無法從中學習並獲得突破。

＃別太在乎他人的看法

無須太在意人生路上的匆匆過客，那是無關緊要的人，對於你而言都不重要，所以，你想成為怎麼樣的人，想去做什麼樣的事情，就請屏蔽掉別人的眼神、話語；未來始終掌握在自己手中，不要因為任何人去做改變或動搖，一定要努力為自己而活，活成自己喜歡的樣子，而不是別人期待你成為的樣子。

▲夢想,氣球,微笑。（圖／pexels）

＃假裝你很優秀，提升自信

「假裝你很優秀」其實是一種積極的心理暗示，在心理學中有一個著名效應「皮格馬利翁效應」，就是內心期望什麼，會得到什麼；簡而言之其實是，你相信你會成為什麼樣子的人，你就會為之付出足夠的努力，最終成為你想要的樣子，持續維持這種想法，不僅會漸漸對自己改觀，還會大大提升主見。

＃寫成就日記，做到即時反饋

多數人會認為，成就日記要真正做完一件事，比如：看完一本書、一天不滑手機等，才能寫進日記裡，其實不然，成就日記就是每天一個微小的進步，像是今天比昨天多看兩頁書、多運動10分鐘；千萬不要小看這微小的進步，這些在養成習慣後，一定會有暴風式的成長，而內心也會跟著堅定、不再徬徨無措了。

▲▼聊天。（圖／取自免費圖庫Pexels）

＃主動分析問題，學習別人的處事方式

遇見問題時，請不要退縮，正視它的存在！首先一定要嘗試用自己的方法解決，然後再去觀察別人處理問題的方式，學習、紀錄並成為自己的養分，不要覺得自己做不到，請相信：「別人做得到的事情，你也同樣可以。」而最主要的關鍵是，當你學會這件事情後，你再也不需要依賴別人，真正做到主導自己人生的主人！

►戒掉4個讓你越來越自卑的「壞習慣」　學會拒絕找回自信人生

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關鍵字：

主見, 自信, 人生, 勇敢

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