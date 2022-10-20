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林志玲才藝解鎖　變身DJ打碟high翻派對

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▲林志玲走秀兼當DJ，high翻派對。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）今晚舉辦190周年派對，邀請金曲歌后艾怡良獻唱，代言人林志玲更是「才藝解鎖」，竟化身為DJ上陣打碟30秒炒熱氣氛，同時結合她擅長的走秀，並加碼與品牌副總Teresa合體熱舞，帥氣指數破表，她笑稱17年祕訣無他，她說：「就是專情，價格不會變。」

▲林志玲出席浪琴表派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲林志玲於浪琴表派對表演30秒DJ秀。（圖／記者林敬旻攝）

過去林志玲為浪琴表活動「獻藝」，總是以舞蹈為主，睽違近2年出席品牌活動，決定表演新才藝展現誠意，若以音樂形容她的人生，她認為20歲是搖滾樂勇於嘗試、30歲是充滿異國情懷的爵士樂、40歲前期則是豐富精彩的交響樂，她說：「現在應該是音樂盒的音樂，輕輕柔柔，每個音符都提醒自己享受當下、感受這幸福的時刻。」

▲林志玲出席浪琴表派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲林志玲才藝解鎖，第一次嘗試打碟。（圖／記者林敬旻攝）

身為新手媽媽，林志玲常以音樂育兒，懷孕時她放大自然潺潺流水聲當胎教音樂，兒子出生後一聽到流水聲，也會有反應，現在她會改編卡通主題曲當兒子的搖籃曲，她說：「我本來對自己的歌聲沒有自信，但每次唱都有效，就算他哭鬧，也是一唱就安靜。」

▲林志玲出席浪琴表派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲林志玲秀浪琴表190周年紀念錶展現第一名模氣勢。（圖／記者林敬旻攝）

而今日林志玲今參與浪琴表190周年活動一整天，坦言很想立刻奔回家抱兒子，她表示一天當中最甜蜜的時光，是一早起床小寶貝會爬過來叫媽媽，她說：「我覺得好sweet！」若有一人獨處時光，她毫不猶豫說：「我會好好泡澡。」

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關鍵字：

Longines, 浪琴表, 林志玲

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