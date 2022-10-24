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包・開箱／TOD'S「Kate飾釦」全新腋下包帥又美！　可拆金屬鍊變化性超高

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▲TOD'S全新Kate系列腋下包款搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

義大利品牌TOD'S擅長以頂級工藝搭配極簡輪廓訴說靈感，近年來創意總監Walter Chiapponi 除了帶來T Timeless 系列外，最新的2022秋冬系列中出現一款硬挺又柔軟的腋下包，讓具有辨識度的「Kate飾釦」再進化，《ET FASHION》包開箱為大家直擊細節！

▲▼TOD`S 。（圖／品牌官網）

▲▼TOD`S 。（圖／品牌官網）

▲Walter Chiapponi 加入TOD'S家族成為品牌創意總監，帶來了高辨識度的T Timeless 系列。（圖／品牌官網）

2019年Walter Chiapponi 加入TOD'S家族成為品牌創意總監，宛如為品牌注入新血、調整步伐再次出發，回顧他的出眾資歷，曾任前Bottega Veneta設計師Thomas Maier副手，更曾任職於Givenchy、Valentino等一線大牌，不難想像他的設計語言簡潔有力，拿捏現代風格外又能兼顧經典。在他手中帶來的全新T Timeless 系列，風頭更直逼經典豆豆鞋，吸睛的T字標誌出現在各式包款正中央，代表傳統、才華以及雋永三大主軸。

▲▼TOD`S 。（圖／品牌官網）

▲▼TOD`S 。（圖／品牌官網）

▲Walter Chiapponi 以「Kate飾釦」送上疫情下最為溫暖的祝福，代表緊緊相依 。（圖／品牌官網）

除了T Timeless 系列外，另一大重頭戲莫過於一躍而上鞋履與包款的「Kate飾釦」，2020秋冬系列正逢Walter Chiapponi 首季女裝發表，也是Kate飾釦初露面。這一詞是從義大利文「Catena」衍生而來，外觀則如同鎖扣般緊密連結，悄悄藏下了Walter Chiapponi 最深的渴望，因當時全球疫情極為嚴峻，他便設計出這一金屬鍊條，渴望透過Kate飾釦標誌帶給世人緊緊相依的勇氣。

▲▼TOD`S 。（圖／品牌官網）

▲▼TOD`S 。（圖／品牌官網）

▲▼TOD`S 。（圖／品牌官網）

▲Kate系列單肩包 。（圖／品牌官網）

如此堅毅的線條卻有溫暖的靈魂，因此Kate飾釦進一步成為品牌備受矚目的新系列。回到2022秋冬，品牌為腋下包品項塑造了更多演繹方式，上窄下寬的硬挺輪廓，搭配上舒適柔軟的皮革，並在開袋處以Kate飾釦點綴，通過抽起上蓋開包，擁有兩層式置物空間。除了短肩背帶外，提供可拆式金屬鍊帶豐富背法，無論是拎著、肩背都非常有辨識度，示範了剛柔並濟的新美學。

▲TOD`S 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲TOD`S 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Kate包款透過上抽開袋，金屬鍊帶可拆。（圖／記者鮑璿安攝）

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關鍵字：

包開箱, Kate, TOD’S, 腋下包

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