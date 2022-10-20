營養師曝舒淇「排毒7日食譜」這樣吃，提醒「5類人」別輕易嘗試

▲舒淇多年維持身材有秘訣。（圖／翻攝自FB/SHU QI）

記者曾怡嘉／綜合報導

46歲舒淇依然維持多年不變的50公斤好身材，也常在社交軟體素顏和網友分享生活，就像之前曾大方公開自己的7天排毒餐食譜，營養師高敏敏也提醒減重食譜因人而異，建議5類人不要隨意嘗試以免影響健康。

#執行7日排毒餐

舒淇的7日排毒食譜只有蔬菜，每餐都有三種顏色蔬菜搭配，提供給身體豐富營養素，為了使蔬菜營養不流失，多半使用燙或吃涼拌，利用足夠膳食纖維促進腸胃蠕動，進而達到減重排毒效果。但營養師高敏敏提醒，這樣的食譜缺少蛋白質和澱粉 所以只能救急使用，不建議長時間執行。

#執行瑜伽運動

用瑜伽結合多種動作，訓練身體不同部位，幫助維持完美體態，瑜伽運動包括弓式、眼鏡蛇式、嬰兒式、貓式、下犬式等，其實不管是什麼式，都能幫助身體延展、放鬆肌肉。

#睡前抬腿

舒淇每天都會做抬腿運動、空中腳踏車、靠牆抬腿、側躺抬腿，在看電視時 也會將兩手高舉貼耳朵，過一分鐘後再慢慢畫圓放下，並且不斷重複這個動作，幫助瘦手臂、鍛鍊全身核心。

#睡前不進食

睡前5～6小時不吃東西，當然也包括不喝酒，讓身體有充足時間消化，類似輕斷食的概念。

#飯後不坐

建議飯後可以站立20分鐘，幫助腹部減少脂肪囤積、瘦小腹，像是舒淇就喜歡站著打電動，讓時間很快過去，加上散步30分鐘幫助消化。

#早晚喝小麥草汁

舒淇經常會喝小麥草汁幫助排出身體廢物，因為小麥草汁富含維生素、纖維素和有益酵素，可以幫助腸胃蠕動、清宿便，但營養師仍提醒小麥草汁屬於高鉀食物，建議有腎臟病等需要限鉀的朋友要適量攝取。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏最後也提醒，雖然舒淇的7天排毒餐能有效瘦身，但有5類人不要輕易嘗試，像是高血壓/糖尿病患者，容易血糖過低且暈眩、懷孕/哺乳的母親，需要充足營養不宜空腹太久、飲食失調疾病者需先恢復正常飲食、胃功能不好的人，長時間空腹會引起胃部不舒服、青少年/成長中兒童此時正需要均衡營養。

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