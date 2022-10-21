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專家點名「超難追星座Top 4」，摩羯就算喜歡也會裝拒絕

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▲▼專家點名「超難追星座Top 4」。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲超難追星座也有技巧能輕鬆攻陷。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

編輯／Lily

最近有目標出現，但是卻怎麼樣拉不近距離嗎？深怕一表白就被拒絕，星座專家就點名有4個星座超難追，但是想攻破他們也有技巧，快學下來讓你成功率大增。

說到難追星座有哪些，首先應該先排除絕對追不到的星座，像是一眼定生死的水瓶座，個人喜好度相當直白，還有送上門絕對不要的牡羊座，因為他們就是喜歡追逐感，專家點名最難追的星座分別是摩羯、天蠍、雙子、射手座，難追歸難追，但想追到手其實有技巧。

#摩羯座

難追星座中最傲嬌的非摩羯莫屬，他們的個性難猜，有時候即便喜歡你也會婉拒一下，這時千萬不要怕丟臉，就算再沒面子也再堅持一下，撐下去就是你的。

▲▼專家點名「超難追星座Top 4」。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#天蠍座

感情世界總是撲朔迷離的天蠍總讓人看不清，其實面對感情他們總是口是心非的，想要追到手需要花很多時間讓他敞開心扉，要他和你交往和打從心中接納你是兩件事情，即便追到也別懈怠，否則說分就分也是很有可能的。

#雙子座

雙子一開始對你沒感覺不打緊，你只要有意無意都陪伴在他身邊，用時間換取相處機會，讓他慢慢依賴上你，自然成功率就會大增，記得溫水煮青蛙就對了。

▲▼專家點名「超難追星座Top 4」。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#射手座

射手座你不能明著追他們，可以默默釋放好感，但不要直接暴露你的需求，否則讓他感覺到一點不對勁，一下子就會跑了，請持續保持這種曖昧氛圍，你只要不表白，他就裝作不知道，只要他不拒絕你就還有機會。

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關鍵字：

難追星座, 星座, 戀愛

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