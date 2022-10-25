秋冬必買5款氣墊粉餅　Jisoo同款超級燒，Get自然「媽生」皮膚

實習記者黃麗頻／綜合報導

季節進入秋冬，早晨起床時都想要多待在被窩一下，但一想到要化妝又怕賴床會來不及，現在不用擔心這個問題了！以下盤點各式膚質都合適的5款氣墊粉餅，懶人上妝絕對必備，按臉三兩下立馬Get自然「媽生」皮膚！

＃YSL超模光感精華水氣墊

▲YSL超模光感精華水氣墊，NT$2,630。（圖／翻攝自品牌官網）

今年才推出的「粉氣墊」，一上市便席捲整個美妝界，妝感輕薄、潤而不膩，即便貼妝卻十分透氣，眼下也不會卡粉！遮瑕力也不差，臉部微小的痘疤、黑眼圈，基本上都能遮掉，然而因為整體較為滋潤，持久度沒這麼好，會有點微脫妝和輕微浮粉；不過出油後的妝感，會和皮膚融合變成秋透水光的奶油肌，非常適合乾肌、混合肌的朋友入手喔！

＃LA MER奇蹟煥采氣墊粉霜

▲LA MER奇蹟煥采氣墊粉霜，NT$4,600。（圖／翻攝自官網）

想有美美的妝容又希望同時保養肌膚嗎？選「奇蹟煥采氣墊粉霜」就對了！富含濃縮精華的水潤修復能量，能提升肌膚活力，用量也不需要太多，少量多次拍打的妝感會非常自然服貼，上妝後也不卡粉，會有如同水光肌般的閃爍光澤；此款的持久度非常好，不容易脫妝暗沉，與粉氣墊一樣基本瑕疵都能遮掉，是屬於較為滋潤的產品，秋冬乾肌請選它！

＃肌膚之鑰 恆潤光采氣墊粉霜

▲肌膚之鑰 恆潤光采氣墊粉霜，NT$3,300。（圖／翻攝自品牌官網）

「恆潤光采氣墊粉霜」也是乾肌必收款！主打日系奶油肌妝感，同樣集上妝和保養為一體，加入天然玫瑰精油的香氛，打造出優雅從容氣質；遮瑕度與前兩款一樣，基本瑕疵都能蓋掉，質地滋潤貼合皮膚，不怕脫妝、暗沉，使妝容美麗持久，屬於輕薄型的底妝，不過眼下容易卡粉，眼下偏乾的人可能要多注意！

＃GA完美絲絨持久氣墊粉餅

▲GA完美絲絨持久氣墊粉餅，NT$2,850。（圖／翻攝自品牌官網）

GA家熱門產品非完美氣墊不可！此款主打加入「複合保濕精萃」能自然修飾肌膚瑕疵，18小時完美隨行，屬於全能型氣墊，高效控油科技能長時間抵禦出油，遮瑕力算是中上程度，但妝感不會因此厚重，而是呈現出一種高級質感光澤，讓整體ㄧ彷彿內建美肌般的漂亮；不過，鼻翼處會有些許的瑕疵、斑駁，雖然如此，還是一款油肌值得入手的氣墊！

＃Dior超完美氣墊粉餅

▲Dior超完美氣墊粉餅，NT$2,700。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__、品牌官網）

號稱「24小時超持妝」的超完美氣墊粉餅，也是一推出就立馬登上必買清單，成膜速度快，一拍上臉馬上呈現出霧面高級感，遮瑕度與一般氣點相同，能蓋掉輕微瑕疵和毛孔，妝感不輕薄厚重，讓肌膚能感到舒適的貼妝感；只要保濕做得好，一樣能擁有無瑕細緻「水煮蛋肌」般的美麗，難怪連Jisoo也被圈粉，油肌和混合肌的朋友快來Get同款！

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