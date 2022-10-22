皮膚科醫師曝「6種美肌食物」　防皺紋、抗發炎還能去痘痘

▲皮膚科醫師指出，有些食物有助於養出美肌。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels

想要擁有好肌膚，除了努力擦保養品、做好防曬，吃對食物也很有用！小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就從《好皮膚的秘密》一書中整理出對肌膚有益的6種「美肌食物」，能預防皺紋、抗老，還能幫助去痘痘，愛美的女生們快記好。

＃高脂魚類（油性魚）



像是鮭魚、鯡魚、鮪魚、沙丁魚、鯖魚、鰻魚等富含健康脂肪的魚類，含有大量維生素D、Omega-3不飽和脂肪酸，能改善睡眠、提高免疫、強韌骨質，可幫助減少皮膚問題。

＃番茄



番茄富含的茄紅素擁有強大抗氧化力，可以幫助抑制自由基，有效預防皺紋，減少光損害。

＃胡蘿蔔



胡蘿蔔還有豐富β-胡蘿蔔素，能提高免疫，改善視力，幫助更新皮膚代謝、抗老化。

＃肉類



維生素B12只存在於動物性食物中，尤其是肉類，可幫助調節代謝。而若是素食者，可多吃蛋類和乳製品，能幫助改善皮膚皸裂、脫髮、濕疹、貧血等狀況。

＃茶類



紅茶、綠茶等茶類富含單寧酸，又稱鞣酸，是一種水溶性的多酚類，能促進傷口癒合，改善皮膚發炎。

＃超簡單抗老美食



最後醫師也分享一道製作超簡單的「抗老美食」小食譜，只要用1勺蕃茄糊＋3～5滴橄欖油，搭配3～5根水果胡蘿蔔沾著醬吃，美肌效果好過單用保養品好幾倍。

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