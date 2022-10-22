fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師曝「6種美肌食物」　防皺紋、抗發炎還能去痘痘

>

▲▼ 皮膚科醫師曝6種美肌食物 。（圖／翻攝unslash,pexels）

▲皮膚科醫師指出，有些食物有助於養出美肌。

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

想要擁有好肌膚，除了努力擦保養品、做好防曬，吃對食物也很有用！小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就從《好皮膚的秘密》一書中整理出對肌膚有益的6種「美肌食物」，能預防皺紋、抗老，還能幫助去痘痘，愛美的女生們快記好。

▲▼ 皮膚科醫師曝6種美肌食物 。（圖／翻攝unslash,pexels）

＃高脂魚類（油性魚）

像是鮭魚、鯡魚、鮪魚、沙丁魚、鯖魚、鰻魚等富含健康脂肪的魚類，含有大量維生素D、Omega-3不飽和脂肪酸，能改善睡眠、提高免疫、強韌骨質，可幫助減少皮膚問題。

▲▼ 皮膚科醫師曝6種美肌食物 。（圖／翻攝unslash,pexels）

＃番茄

番茄富含的茄紅素擁有強大抗氧化力，可以幫助抑制自由基，有效預防皺紋，減少光損害。

▲▼ 皮膚科醫師曝6種美肌食物 。（圖／翻攝unslash,pexels）

＃胡蘿蔔

胡蘿蔔還有豐富β-胡蘿蔔素，能提高免疫，改善視力，幫助更新皮膚代謝、抗老化。

▲▼ 皮膚科醫師曝6種美肌食物 。（圖／翻攝unslash,pexels）

＃肉類

維生素B12只存在於動物性食物中，尤其是肉類，可幫助調節代謝。而若是素食者，可多吃蛋類和乳製品，能幫助改善皮膚皸裂、脫髮、濕疹、貧血等狀況。

▲▼ 皮膚科醫師曝6種美肌食物 。（圖／翻攝unslash,pexels）

＃茶類

紅茶、綠茶等茶類富含單寧酸，又稱鞣酸，是一種水溶性的多酚類，能促進傷口癒合，改善皮膚發炎。

▲▼ 皮膚科醫師曝6種美肌食物 。（圖／翻攝unslash,pexels）

＃超簡單抗老美食

最後醫師也分享一道製作超簡單的「抗老美食」小食譜，只要用1勺蕃茄糊＋3～5滴橄欖油，搭配3～5根水果胡蘿蔔沾著醬吃，美肌效果好過單用保養品好幾倍。

►敷面膜就能保濕？皮膚科醫師揭「5個保養真相」　難怪肌膚好不了

►妝前敷小心爛臉！皮膚科醫師曝「敷面膜4大誤區」　浪費錢還沒用

►補油是美肌關鍵！皮膚科醫師教「油養膚保養法」3大重點

關鍵字：

保養, 護膚, 美肌, 飲食, 食物皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起

皮膚就是好不了！皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」，你中幾個？

皮膚就是好不了！皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」，你中幾個？

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

金鐘時尚／個人意見批：小S像是泰國四面佛、鍾欣凌變熱帶雨林新種花卉 單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多 對方到底對我有沒有動心？這4大星座「永遠都在忙」表示對你沒感覺 周董夫婦狂背愛馬仕　昆凌47萬凱莉娃娃包太可愛 一談感情就犯傻！戀愛腦星座Top 5，獅子一陷入和瘋了沒兩樣 金鐘時尚／陳庭妮高級性感擠進「紅毯5美」　謝盈萱擊敗「華燈女團」奪第一！ 常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面