雨靴保養公開！「4步驟」先用海綿沾水擦拭　每年都像穿新的

▲雨靴的保養也是一門學問。（示意圖／pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

雨靴是多雨氣候國家不可或缺的穿搭單品之一，然而許多人不知道該如何保養雨靴，害怕下一次的雨季，穿沒幾次的雨靴泛白又髒舊，再也無法穿出門了。以下整理雨靴保養「4步驟」，讓你每年雨季都像是有雙新雨靴穿！

1.清洗髒污

很多人以為雨靴穿完就不用管它，放著晾乾就好，其實這是錯誤的觀念，雨水具有酸性，因此淋過雨的雨靴最好先用清水沖洗，再擦乾收納；而建議以海綿沾水擰乾後擦拭，避免長時間累積出現水漬痕，盡量不要使用乾布擦拭，因為它的纖維較粗，長期清潔下易造成膠靴表面耗損較快。

2.避免靴內悶熱潮濕

內裏的清潔應視材質（防水布、潛水布內裡）決定，可以搭配軟刷水洗，能避免黴菌滋生，清潔完畢後，可利用報紙、廢紙團等，放在雨靴中吸濕，加快雨靴恢復乾燥；建議穿著雨靴時，搭配排汗功能佳或是透氣的襪子，防止濕氣積散於鞋底，加速老化雨靴壽命。

3.陰涼處晾乾

再將雨靴清理乾淨，等表面完全風乾後，建議使用鞋袋或鞋盒收納，並放置通風陰涼處；應避免太陽直接照射、放置在陽光曬得到或是高溫的地方，減少與空氣接觸，雨靴才不會因此變質或褪色。

4.天敵＆必備神器

雨靴的天敵是「漂白水！」雨靴大部分的材質為橡膠，若使用漂白水清潔雨靴，會導致材質脆化變形，所以千萬不可以使用「漂白水」清洗，以免發生無法挽回的情況。膠靴由於氣候或環境關係產生白霧狀是正常的現象，若想延長雨靴的使用壽命，建議可以使用雨靴保養蠟，以及專用的清潔保養噴劑。

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