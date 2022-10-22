LIFE・經典／雀巢咖啡「減色、移膜」永續包裝　2030年挑戰減碳50%

▲雀巢咖啡生生不息系列，包裝採用減色、移膜達到100%回收效果。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

也許還有很多人不明白，近年環保、減碳議題為何鋪天蓋地般烙印在每個知名企業的政策上？這或許來自一個極為簡單的原因，就是在我們可見的日子中，真的要面臨承受資源耗盡、污染地球所造成的反撲，即便是一杯簡單的咖啡。因為據資料顯示可能在2050年，全球就會面對咖啡種植面積減少50%的問題，屆時你與我首先要面對的，就是喝上一杯咖啡，要付出的金錢可能更多。

而面臨這樣的潛在隱憂，與其覺得消費者們都不願意落實環保，其實大多數人只是不知道要從何做起，開始的第一步可從「購物」著手，在購買東西時多一份環保意識，像是避免浪費購買、減少使用一次性商品，為地球垃圾減量，在選購清潔用品時，選擇不會傷害生態環境的成分，以及支持包裝減量、永續環境的商品。

雀巢近期推動「咖啡永續計畫 (Nescafé Plan 2030)」，從土地、原物料到包裝，幫助農業社區復興及攜手價值鏈夥伴打造更具韌性的咖啡產業鏈，並目標至2030年減碳50%，加速邁向淨零碳排放。台灣雀巢與成功大學工業設計學系、財團法人塑膠中心合作，推出「生生不息系列」，號召消費者參與。

其中最有感的做法，在於進行永續包裝行動，包括減少包裝、優化包裝與優化系統，從食品包裝的每個環節，盡可能「從源頭減少包裝使用」的同時，對於必要性的包裝以「可回收、可再利用」的方式讓廢棄包裝進入回收循環系統；並從包材擴展至系統層面，結合在產業、消費者之力，共同打造更完善的廢棄物回收及循環體系。

「生生不息系列」的限量新品，就是從原料到包裝，都圍繞「永續」為核心的概念，結合台灣在地元素讓包裝、咖啡渣再利用，除確保原料來自負責任採購，包裝上外盒為去塑膠亮膜紙盒且採減色印刷，讓所有包裝材料採100%可回收材質， 並使用單一材質的軟性塑膠，以增加可回收性。

另外，該產品還與財團法人塑膠中心合作，數據驗證咖啡濾袋清潔功能，推動用完的咖啡濾袋，其實具有清潔杯盤的功能，只要把剛用完的咖啡濾袋當成菜瓜布使用，可以有效去除油漬；鼓勵消費者在享受咖啡之餘，還能重新利用咖啡濾袋，更可以節省菜瓜布與清潔劑用量。

▲喝完咖啡之後，可以簡單將咖啡紙盒變身成「投影互動盒」，用手機打燈就能看到動物在棲息地山林間穿梭，讓包裝成為喚醒環保及生態意識的萌芽點。

美國空氣清淨機Honeywell台灣代理商恆隆行，近期對外宣告啟動濾網再生計畫，其實很多人都不知道，大量使用在空氣清淨機與其他家電商品的HEPA濾網，其實本身就是不可回收的污染源，而台灣「雄材大智」公司研發出世界首創的復合材料回收技術，將以往無法回收、卻又成市場主流的HEPA濾網進行重生方案，預計一年可減少2噸碳足跡。

▲Honeywell啟動濾網再生計畫。





其核心技術即是將一般廠商無法處理的「複合」材料，回收再生成新產品，濾網這類的多樣複合耗材，額外還吸附上使用後的懸浮微粒，分解不易且需要客製化設計流程，在這之前，全球幾乎沒有品牌願意投入濾網耗材的回收中，預計該計畫第一年可為地球減少2噸碳足跡，而後續將回收耗材也將製作成花盆，但目前僅限R1 HEPA濾網。