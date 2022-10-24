初衣食午帶時尚迷認識UMA WANG　用「不完美即是完美」做衣服、同時安慰人心

記者王則絲／台北報導

精品選貨店初衣食午（one fifteen）以獨到眼光引進全球具潛力的時尚品牌，近日於店中展售中國設計師UMA WANG同名品牌最新一季的作品，能在其中看見東、西方底蘊的融合，UMA WANG秉持她的哲學理念「不完美即是完美」（Imperfect is Perfect）運用於服裝設計上，因此大量出現不均勻的染色、不對稱拼接等手法，除了體現前衛態度，彷彿也傳遞一種不需要隨波逐流、不必要追求完美的安慰。

▲初衣食午（one fifteen）展售UMA WANG 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）



UMA WANG之所以沒有像其他「WANG」字輩品牌，如ALEXANDER WANG、VERA WANG⋯⋯出名，也許是因為個性使然。設計師UMA WANG人如其衣，有種神秘、清冷的特質，在浮華的時尚圈裡，她追求的是簡單與質樸，作品中同樣不追隨潮流，善用大器的西方廓形，揉合帶有東方憂鬱詩意的意象。

▲初衣食午（one fifteen）展售UMA WANG 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）



UMA WANG 2022秋冬系列總體散發蒼涼的感受，本季美學概念從阿根廷作家Jorge Luis Borges的作品中描述「荒原上的大白馬」展開，UMA WANG運用她喜歡的棉、麻、真絲、羊絨等材質，進行手工撕扯、破壞、重拼，產生每件服裝都不盡相同的成果，呼應她的理念「不完美即是完美」。

▲UMA WANG 2022秋冬系列設計細節。（圖／品牌提供）



西服大衣使用植物染色而成，又或是透過細膩的絲絨拼接、復古印花，加上多層水洗的工法，製造出自然、仿舊的效果；多種毛絨面料，像是長捲的毛毡、馬海毛以及羊駝毛，則運用在針織單品、或飾於大衣上；UMA WANG招牌的方頭芭蕾舞鞋，在本季加入了鞋跟設計。

▲每一件服裝吊牌都是東方風格的毛筆字寫成。（圖／記者王則絲攝）

▲UMA WANG 2022秋冬系列羊駝毛針織衫、復古紋路芭蕾舞鞋。（圖／記者王則絲攝）



同樣囊括眾多國外小眾精品的團團選品，其所屬喜事集團，於近日正式代理引入愛爾蘭設計師品牌Simone Rocha，並在台北遠百信義A13開設了全球第4間的專門店，包括火紅的珍珠包、飾品，以及少女們的夢幻嫁衣，往後都能直接在台灣買到了。

▲Simone Rocha台北遠百信義A13專門店。（圖／品牌提供）



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