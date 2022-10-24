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台北5間「麻辣鍋」吃過必回訪！最好吃鴨血、生日肉蛋糕　現在就訂起來

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實習記者黃麗頻／綜合報導

台灣人無鍋不歡，隨著冬天漸漸到來，麻辣鍋絕對是這個季節的必備良品，香辣過癮的好滋味，瞬間讓身體都暖火起來了，在寒冬中是不是一大享受呢！而台北麻辣鍋店家五花八門，讓人看得眼花撩亂，以下精選5間台北麻辣鍋，吃過必回訪，讓你今年冬天過的暖洋洋！

＃青花驕麻辣鍋

青花驕為王品旗下的麻辣鍋品牌，有別於一般的麻辣鍋，特別選用椒中魁首「重慶九葉青花椒」入鍋，再輔以豆瓣等辛香料熬製成湯底，整體多了鮮麻椒香風味，鍋底提供的鴨血及豆腐也相當入味，瀰漫椒麻的香氣，讓人越吃越上癮！除了青花椒麻辣鍋外，另一種「青麻椒肥牛鍋」看似清澈的湯底，其實密藏了香麻氣息，利用秘制的青麻醬，帶出「鮮、香、麻、甜」四種層次，打造出獨有的「鴛鴦雙辣，青紅雙鍋」，喜歡吃辣的朋友絕對不能錯過！

＃問鼎‧ 皇上吉祥 宮廷火鍋

馬辣集團旗下的川味麻辣火鍋的「問鼎」，以浮誇奢華、中國宮廷風聞名，除了與海底撈一樣提供免費的美甲、按摩服務，以及川劇變臉秀，最特別的是，他們家主打每個賓客都能享受到「皇家等級的用膳體驗」，精心營造出宛如皇家御膳的環境，使用青銅鼎的奢華鍋具，更提供宮廷服裝的試穿體驗、壽星加碼贈送超狂「生日肉蛋糕」，而招牌麻辣鍋微麻中帶點中藥香氣，食材選用也不馬虎，還有川菜可搭配吃鍋更豐盛，雙重饗宴一次滿足！

＃老四川巴蜀麻辣燙

台中老字號麻辣火鍋「老四川巴蜀麻辣燙」，裝潢充滿古色古香的中國風，麻辣湯頭引進正宗傳統古法煉製的四川巴蜀麻辣燙，不嗆口中帶點中藥香氣，搭配清新解膩的養生白味鍋，同時滿足愛辣與怕辣的人，除了上述2種鍋底，老四川還有其他4種鍋底可做選擇，其中「胡椒豬肚雞」也是許多人推薦的品項，利用胡椒的特性開胃，搭配彈牙粉腸及雞腿肉，滿滿的濃醇香，讓人想一喝再喝，停不下來！

＃詹記麻辣火鍋

「詹記麻辣火鍋」一直是很多人心中台北最好吃的麻辣鍋，更曾獲得「歌神」張學友的青睞。而敦南店裝潢復古，彷彿置身於70年代餐館，還有電梯穿越的環節，讓許多人都指名要去該分店感受不一樣的氛圍。他們家的麻辣鴨血更是傳奇，甚至曾被香港人評為「台北最好吃的麻辣鍋鴨血」！詹記採人頭數選擇大、中、小鍋，麻辣湯底都會附上鴨血、豆腐，吃不夠也可以付費加點，最貼心的是，提供「半份」跟「整份」兩種選項，若人不多的話，可以選擇「半份」就能吃到吃到很多品項啦！是不是超貼心呢！

＃碼頭老火鍋

隱身在國父紀念館站巷弄裡的「碼頭老火鍋」，店面看起來有種淡泊古意的低調感，是一間相當道地的重慶麻辣火鍋，更是許多麻辣鍋老饕們的最愛；他們家的湯底有純麻辣鍋和鴛鴦鍋可以選擇，在鴛鴦鍋中，紅鍋為傳統重慶口味的牛油麻辣湯底，白鍋則是用豬大骨和新鮮蔬菜熬製而成的清甜湯底，食材的部分，除了保留四川、重慶麻辣鍋吃內臟的習慣，更放進毛肚、豬肝、鴨腸等涮煮配料，被譽為「正宗麻辣鍋」絕對當之無愧！

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關鍵字：

麻辣鍋, 冬天必吃, 台北麻辣鍋, 火鍋, 必吃火鍋

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