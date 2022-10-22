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點數換購超划算！神可愛烏蘇拉深盤、iPhone 14輕鬆到手

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

買東西又可以集點換購其他實用的商品，身為精打細算的小資族，當然要把握住每一個需求跟想要之間的界線，從中獲得完美的平衡，以下就有兩檔活動，消費可以直接累積點數，並且加價購可愛的單品，要花當然就要花在刀口上。

＃屈臣氏 反正都美集點活動 第2波

▲屈臣氏,集點,換購,加價購,。（圖／品牌提供）

這次屈臣氏與迪士尼裡面的反派角色為主角，推出眾多超可愛的集點商品，這次更迎來第二波的換購，只要200元就可以集一點，5點以上就可以加價購各種實用單品，像是反派角色的深盤、時尚洗衣籃、雙面個性正反包、揪朋友雙耳鍋、宅家好抱枕、一起好眠被等等，幾乎有一半以上都是外面沒看過的款式，身為反派粉絲當然要包款。

▲屈臣氏,集點,換購,加價購,。（圖／品牌提供）

其中，最值得換購的實用單品就是「雙面個性正反包」，以黑色或是軍綠色為基底的布料，搭配時下最夯的縫衍設計，外面是素色、裡面是迪士尼角色的花布款，不管是哪一面都好用，而且只要8點加上399元就可以直接擁有，斜背、手拎都好看。

＃新光三越 skm points點數生活圈

新光三越。（圖／品牌提供）

新光三越台北信義新天地週年慶盛大登場，這次活動直接回饋skm points，一元換一點，化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points、全館累計5,000送5,000點skm points、名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000送5,000點skm points。

新光三越。（圖／品牌提供）

skm points厲害的就是可以兌換APPLE iPhone 14、iPad Air 5、PlayStation5、美型家電等夢幻逸品，還有日本家電BALMUDA、義式精品廚具Pininfarina等，扣2,000點起就能輕鬆擁有，扣100點skm points還有機會將價值186萬元的賓士GLA180百萬名車開回家，超划算好康當然要立刻扣起來。

關鍵字：

屈臣氏, 集點, 換購, 加價購, 新光三越, skm points, 點數

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