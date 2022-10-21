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金鐘時尚／炎亞綸「5百萬胸針」加持雙色西裝！　與韓大咖雙帥頒獎

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▲▼炎亞綸。（圖／三立電視提供）

▲炎亞綸（右）、韓綜製作人丁哲珉擔任第57屆金鐘獎頒獎人。（圖／三立電視提供）

記者鮑璿安／台北報導

第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮於今（21日）晚間登場，驚喜邀請炎亞綸擔任「一般節目類導播」、「節目創新獎」頒獎人，他佩戴價值超過5百萬的珠寶莓果設計鑲鑽胸針，搭配Dunhill 2022秋冬系列西裝，輕鬆營造過人帥度，並搭檔知名韓綜製作人丁哲珉帥氣同框。

▲▼炎亞綸。（圖／三立電視提供）

▲炎亞綸穿著英國品牌Dunhill 2022秋冬系列西裝。（圖／三立電視提供）

▲Tiffany珠寶 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany Jean Schlumberger 莓果設計18K金鑲鑽胸針，約500萬。（圖／品牌提供）

炎亞綸今晚未走星光紅毯，而是選擇直接以頒獎人身份登台帶來驚喜，他穿著英國品牌Dunhill 2022秋冬系列黑色絲瓜領西裝外套，透過硬挺剪裁勾勒出緊實身材，藏不住男神魅力，加上獨特的暗紫色系翻領襯衫與髮色達到呼應。當然，紳士造型少不了珠寶襯托，炎亞綸佩戴Tiffany傳奇設計師Jean Schlumberger經典作品，要價5百萬的莓果設計鑲鑽胸針，品牌極具指標性的T與Knot系列手環、戒指，成為畫龍點睛之處，助他在優雅與帥氣間取得完美平衡。

▲▼炎亞綸。（圖／三立電視提供）

▲丁哲珉經典黑白西裝搭配，絲毫不遜色。（圖／三立電視提供）

而韓綜《Running Man》、《第六感》製作人丁哲珉也一同搭檔頒獎，他呈現了經典的黑白色調西裝搭配，並透過口袋巾以及領結元素帶來層次感，與炎亞綸帥氣同框絲毫不遜色，成功製造話題。

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘57典禮, 金鐘57, 第57屆金鐘獎, 2022金鐘獎, 炎亞綸, Tiffany, 珠寶

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