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噴過頭很不ＯＫ　3個你該知道的香水禮節

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▲香氛,香味,香水,。（圖／pexels）

▲香水不是一昧噴在身上就好。（圖／pexels、unsplash，以下同）

編輯／借借

香水雖然能增添女人味，但若駕馭不好或不知如何駕馭，反而會讓別人對你的形象扣分，最會使用香水的法國人，把它看成一種隱形的個人標示，當聞到某些香氣，會自然而然的與某個人連想在一起，但要如何讓香水為你加分，有3個使用需知你該知道。

▲香水,香氛,香氣。（圖／pexels）

用量有標準
或許沒有像化學教室一樣的精準測量，但使用香水讓人能聞到的距離應是45公分至1公尺內，也就是說，在距離你1公尺之外，就不應該聞到你香水的味道，如果遠遠就聞到你的香水味，真的是噴太多了。當然，香水的味道有濃淡之分，所以在選擇今天的香水之後，應該知道要怎麼拿捏份量，濃的香水就該噴少一點，或是對著空氣噴灑，再慢慢走過即可。

▲CHLOE,國民女香,香水,香氛,淡香精。（圖／pexels）

選擇看場合
如果在一般職場上或是白天使用，就需要避免噴灑味道過重的香水，而一些香氣明顯的選項，請留在晚宴、晚餐或晚上的時間再噴，另可以搭配季節，春夏季沒人想聞厚重與濃郁的香水，秋冬則可選擇較為溫暖、香氣較足的品項。

而探病、嚴肅會議、商務活動時，不要使用濃厚味道的香水，即便在可以使用較濃香水的晚宴上，也記得要擦在腰部以下的位置，避免干擾桌旁其他人與食物的味道。

▲▼「5個小秘訣」延長香水持香度 。（圖／Unsplash、Pexels）

讓香水成為你的專屬名牌
建議選擇一種香水作為你日常最常使用的香水，天天用也不要緊，可以讓周邊的人創造印象，讓香氣跟你個人成為連結，就是因為如此，建議選擇常用香水時，也要好好依照你的個性與喜好來選，因為這是代表你個人的氣味，是私密又獨特的，依照年齡的成長，也要適時更換成你愛的氣味，代表個人的成長。

▲香氛,香味,香水,。（圖／pexels）

關鍵字：

香水, 禮節

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