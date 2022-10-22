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花朵刺繡DIOR包美翻！早春3大亮點　佛朗明哥舞與超Q項鍊一起來

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▲DIOR在台中市役所發表2023早春系列。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台中報導

講到地中海，你會想到什麼？南歐的熱情、美麗的海岸線，DIOR用地中海文化描繪2023早春系列，以熱情奔放的佛朗明哥舞貫穿，但不忘DIOR的優雅姿態，一放一收之間，呈現出170多套美麗衣裳，包款配件也精彩吸睛，花朵刺繡讓經典的Lady Dior、Book Tote有更多表情、小鳥戒指等動物造型飾品好可愛。

今年6月，DIOR在西班牙塞維亞舉辦2023早春秀，現在系列終於來到台灣，選在超過百年的歷史建築「台中市役所」發表，很有味道。快來看看服裝、包與鞋，以及配件飾品這3大眾所矚目的焦點各有什麼特色、又有哪些必須納入清單呢？

▲DIOR CELINE GIVENCHY。（圖／品牌提供）

▲DIOR CELINE GIVENCHY。（圖／品牌提供）

▲DIOR早春融入西班牙文化。（圖／品牌提供）

▲DIor 2023早春。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

▲花朵刺繡包款、小鳥戒指，充滿早春活力。

服裝
佛朗明哥奔放且充滿力道，與DIOR的優雅底蘊是兩樣情，但在女裝創意總監Maria Grazia Chiuri手中巧妙調和，成排的盤扣、蓬裙、荷葉都是特色，一眼就能看出來自西班牙的靈感，而且服裝非常容易穿搭，從馬術而來的外套，可以搭褲子也可以配紗裙，靈活度很高。

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲佛郎明哥舞充滿著DIOR早春系列。（圖／記者林明瑋攝，以下同）

包與鞋
如果妳的夢幻包清單很長，現在肯定又要再加上幾個，DIOR 2023早春的Lady D-Joy有鮮豔的紅、不敗的黑、白，還有帶點溫柔的紫藕色，熱賣的Book Tote以植物刺繡令人著迷，同樣手法也出現在Lady Dior黛妃包，無論是哪一種個性的女孩，都能找到適合的款式。

鞋子總能在造型中畫龍點睛，DIOR多是細膩路線，蕾絲刺繡運用在各式鞋款，除了容易想像的瑪莉珍鞋、高跟鞋之外，也有很具個性的長靴；此外，還有鞋跟布滿小珍珠的設計，是低調奢華的最佳展現。

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR Bobby染上美麗的紫藕色，105,000元。

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR D-Joy包。

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲魔幻花園刺繡Book Tote，110,000元。

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲植物刺繡圖案的Book Tote，105,000元。

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲蕾絲鞋款可以帥氣也可以優雅。

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲黑白色低跟鞋，36,000元。

▲DIOR CELINE GIVENCHY。（圖／品牌提供）

▲小羊皮抽繩束口包70,000元、黑色光滑小牛皮腰帶與可拆式小包，都是實用款式。（圖／品牌提供）

配件飾品
馬術是2023早春系列的元素之一，來自馬術的草帽有不同寬度的帽簷，不騎馬，野餐也很適合；各種動物造型飾品充滿細節，有蜜蜂、小鳥，還有烏龜等等，讓人大呼「好可愛」，再結合珍珠、多芒星，一件小小的作品也絕不馬虎，佩戴時絕對忍不住嘴角上揚。

▲DIOR 2023早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲多樣的飾品讓造型更出色。

▲DIOR 2023早春。（圖／品牌提供）

▲珍珠多芒星金屬耳環 17,500元、珍珠琥珀水晶裝飾金屬領片195,000元。

▲DIOR 2023早春。（圖／品牌提供）

▲海軍感的針織鐘形帽 27,000元、馬術草編帽 37,000元。

【看更多新包】

CELINE Triomphe Frame
凱旋門標誌是CELINE的驕傲也是焦點，Triomphe Frame取其輪廓，讓標誌變得抽象，與鍊帶相呼應。柔軟的皮革、可側背也可斜背，讓包包實用性更強。

▲DIOR CELINE GIVENCHY。（圖／品牌提供）

▲DIOR CELINE GIVENCHY。（圖／品牌提供）

▲CELINE Triomphe Frame小牛皮鍊帶肩背包，140,000元。

GIVENCHY Antigona Stretch
「橫向」包款最近大放異彩，Antigona Stretch也搭上熱潮，發展出新的比例，輪廓線條俐落有型，加上搶眼的鎖扣與鮮亮的粉、綠色，充滿時髦態度。

▲DIOR CELINE GIVENCHY。（圖／品牌提供）

▲DIOR CELINE GIVENCHY。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHT Antigona Stretch包色彩多變。

關鍵字：

DIOR, 2023早春, 西班牙, 塞維亞, Seville, Maria Grazia Chiuri, Duchess of Alba, Carmen Amaya, Madonna della Macarena

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