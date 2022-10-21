做完大逆齡！倩碧免費水飛梭還帶走保養品　自然美胜肽水光好多選擇

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

肌膚不僅需要天天呵護，適當的交給專業美容師處理，也是非常重要的養肌關鍵，透過更加完整的清潔、滋養、導入，讓後續保養成分能夠更好地被吸收，保養效果才能加乘，近期厲害的護膚課程包括倩碧有相當於「免費」的水飛梭、自然美的胜肽水光護理課程讓肌膚更年經、Revive（盎然）的「天使。美肌」療程則讓肌膚潤澤又緊緻。

＃倩碧 專櫃水飛梭體驗

要去醫美診所才能體驗到水飛梭服務？NO！現在到倩碧櫃位就能立刻做到深層肌膚清潔，而且只需要短短的15分鐘，就可以輕鬆讓肌膚變得超細緻又平滑，不需要恢復期，後續還會搭配45分鐘的倩碧保養跟專屬妝容服務，很適合想要把握零碎時間、又想要美美的上班族，可以趁著中午休息時間，快速地做一套美肌保養，還可以讓晚上的保養吸收更好，肌膚都會亮到發光。

這次倩碧提供的水飛梭體驗，只要事先預約、繳交1000元，就可以體驗價值3000元的服務，而且還可以抵現場消費，拿來買「天才激光修護煥膚精華」都超划算，不僅是時下超夯的A醇保養，用完肌膚絕對立刻細緻又嫩透，而且完全沒有刺激感，早晚用都行，當然要入手。

＃自然美胜肽水光護理課程

肽水光護理課程系列中，有抗皺提拉護理、潔晳淨白護理、淨痘淨化護理、修護舒敏護理等不同課程可選擇，價格從6,600元至10,200元不等，透過密集修護肌膚逆齡透光，或是強調去黑淨白、對抗暗沈，有痘痘困擾也不用擔心，結合抗痘、 修護、舒緩的課程，讓角質代謝機制啟動，肌膚恢復健康 ，還有以修護敏弱肌、提升防禦力為重點的調理，只要花90分鐘，就能讓肌膚狀態更完美，

＃Revive盎然 天使。美肌護膚課程

想要趁著空閒時光養出絕美膚質，Revive提供「天使。美肌」護膚療程，給那些總覺得保養差一點點，但又害怕雷射術後恢復期的護膚課程，那就利用頂級的Eve lom搭配美療師的護膚手技，輕輕鬆鬆就可以滋養出完美細緻的好膚質。

整個療程大約花費120分鐘，售價8000元，不僅是肌膚保養狀態想要更升級的女孩，像是熟齡肌也很適合這樣的課程，尤其是在秋冬換季，肌膚容易乾燥缺水的狀態下，這樣比較滋潤的修護，可以更能夠讓肌膚重現緊緻潤澤。