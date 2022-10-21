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金鐘時尚／Akira戴245萬鑽錶放閃　坤達把耳環當胸針添亮點　

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▲第57屆金鐘獎節目類星光大道，AKIRA。（圖／攝影中心攝）

▲「國民姊夫」Akira壓軸登金鐘紅毯。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

今晚金鐘獎紅毯上，男明星們清一色都以黑裝為主，江宏傑與坤達不約而同選擇別上珠寶胸針增添亮點，壓軸登場的林志玲老公、「國民姊夫」Akira（黑澤良平）則穿黑絨正裝，配上要價 2,453,000元的HUBLOT（宇舶錶）鑽錶，行走之間與頒獎時閃閃發亮，成功吸睛。

▲▼ 金鐘珠寶腕錶 。（圖/公關照）

▲Akira佩戴的HUBLOT Big Bang Unico鈦金滿鑽計時碼錶，2,453,000元。（圖／品牌提供）

Akira與HUBLOT關係密切，此次與林志玲回娘家，第一場公開活動即獻給HUBLOT新錶記者會，今晚擔任金鐘獎頒獎人，相中品牌鑲嵌424顆共計4.7克拉鑽石的Big Bang Unico鈦金滿鑽計時錶，錶圈、錶殼、時標、甚至是功能小盤環圈都鑲滿美鑽，共鑲嵌424顆約4.7克拉鑽石。

▲第57屆金鐘獎電視節目類頒獎典禮，江宏傑《全明星運動會》。（圖／攝影中心攝）

▲江宏傑一身帥氣黑裝，別上Qeelin紅色葫蘆胸針增添亮點。（圖／攝影中心攝）

入圍益智及實境節目主持人獎的江宏傑，則靠華人珠寶品牌Qeelin鑲嵌紅玉髓的Wulu葫蘆造型胸針增色，避免一身黑色造型過於無趣；坤達的穿搭也有異曲同工之妙，他巧妙將伯爵（PIAGET）Treasures系列鑽石胸針轉化成胸針使用，配上鑽戒與手環，總價約170萬元。

▲第57屆金鐘獎電視節目類頒獎典禮，謝坤達。（圖／攝影中心攝）

▲坤達將伯爵Treasures系列鑽石耳環當胸針使用（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶腕錶 。（圖/公關照）
▲伯爵Treasures系列鑽石耳環，700,000元。

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關鍵字：

金鐘獎, 金鐘57, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, Akira, 坤達, 江宏傑

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