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金鐘時尚／三帥出爐！國民姊夫AKIRA制霸紅毯、坤達根本「行走西裝範本」

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▲▼紅毯三帥。（圖／攝影中心）

▲男星紅毯穿搭各個有看頭。（圖／攝影中心，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

第57屆金鐘獎星光紅毯星光熠熠，男星穿搭更是各有千秋，《ET FASHION》特別請來資深造型師Joyce評選出「紅毯三帥」，第一名由國民姊夫AKIRA拿下，黑、紫跳色的絨布西裝加上他的身材優勢整個制霸紅毯，緊追在後的坤達完美駕馭劍領西裝，而施明帥則是以灰色西裝殺出重圍，跳脫中規中矩成為紅毯亮點。

▲▼施名帥 。（圖／攝影中心）

紅毯第三帥

施名帥

有別於其他男星中規中矩，施名帥的淺灰西裝搭上桃紅色內搭在紅毯上相當亮眼，讓人很有記憶點，色系搭配也相當協調，看膩了一成不變的黑色西裝，這樣大膽時髦的搭法，輕鬆殺出重圍。

▲第57屆金鐘獎電視節目類頒獎典禮，謝坤達。（圖／攝影中心攝）

紅毯第二帥

坤達

第一次看坤達穿那麼正式的服裝，紅毯上挑戰劍領設計的西裝其實很危險，撐不起來很容易把整個人吃掉，但是坤達算是駕馭得很完美，唯一不足的地方是他搭配的胸針大小和位置，過小的胸針別在領口上緣，存在感略顯不足，建議可以換有份量感的更加分。

▲第57屆金鐘獎節目類星光大道，AKIRA。（圖／攝影中心攝）

紅毯第一帥

AKIRA

AKIRA第一名當之無愧，除了贏在身材優勢外，他挑選的絨布西裝很多細節，首先翻領部位是黑紫跳色很有新意，腰部釦子有點類中國風設計，相當有設計感，乍看中規中矩，但卻處處是重點。

▲第57屆金鐘獎電視節目類頒獎典禮，江宏傑《全明星運動會》。（圖／攝影中心攝）

▲第57屆金鐘獎電視節目類頒獎典禮，黃子佼《婚禮歌手》。（圖／攝影中心攝）

造型師也提到他心中的紅毯遺珠，像是江宏傑真的帥，不過全身黑太制式，黃子佼開場的外套很有新意，袖口是流蘇設計，她認為紅毯太常看到男星服裝中規中矩，建議大家能跳脫一下，讓人更有記憶點。

▲第57屆金鐘獎星光大道評審。（圖／ETFASHION製圖 ）

▲時尚造型師Joyce擔任《ET FASHION》第57屆金鐘獎電視節目類星光大道評審。（圖／ETFASHION製圖 ）

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金鐘獎, 金鐘57紅毯, 金鐘57, 第57屆金鐘獎, 2022金鐘獎, AKIRA, 坤達, 施名帥

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