金鐘時尚／Lulu 5300萬貴氣珠寶輾壓小S　楊貴媚敞胸秀珍珠鍊　

▲最佳綜藝節目主持人獎入圍者Lulu佩戴總價約53,000,000元高級伯爵珠寶，為全場最貴氣女星。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

綜觀本屆金鐘獎節目類頒獎典禮紅毯，珠寶穿搭顯得保守，最貴氣女星由最佳綜藝節目主持人獎的Lulu（黃路梓茵）拔得頭籌，原以為她以公主風粉紅禮服搭配MIKIMOTO珍珠頸鍊登紅毯而已，未料她又換穿黑裝，配上伯爵（PIAGET）全球唯一的斯里蘭卡藍寶石頂級珠寶項鍊再度登場，配上成套戒指與耳環，總值高達5300萬元。

▲Lulu戴的伯爵頂級珠寶系列18K白金藍寶石鑽石項鍊，約36,000,000元。（圖／品牌提供）





▲Lulu佩戴的伯爵18K白金藍寶石鑽石戒指，9,800,000元。（圖／品牌提供）

深受年輕世代喜愛的Lulu，予人古靈精怪的印象，她今駕馭起總價高達5300萬元的伯爵頂級珠寶架式十足，尤其項鍊的18克拉藍寶石被美鑽簇擁，彰顯她的氣勢；而論氣場，小S無人可敵，她身穿MOSCHINO巴洛克相框長禮服，搭配的金色垂墜耳環為同品牌飾品，雖非貴金屬與鑲嵌寶石的貴重珠寶，但存在感十足，她的珠寶落在指間，共佩戴3款寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇戒。

▲小S以MOSCHINO巴洛克相框長禮服搭配同品牌金耳環登場。（圖／攝影中心攝）

▲小S搭配寶格麗Serpenti系列紅寶石與鑽石戒指（左起）2,400,000元，Serpenti Viper系列玫瑰金鑽石雙圈戒指445,000元，玫瑰金鑽石戒指269,300元。（圖／品牌提供）

以《阮三个3》入圍今年的電視鐘獎益智及實境節目主持人獎的楊貴媚，則是今晚珠寶穿搭令人驚喜的女星，她以桃紅與橘色拼接的敞胸套裝，搭配MIKIMOTO珍珠流蘇鑽石長串鍊，此作品特色是沒有特別設計扣頭固定，可恣意掛於頸肩或將串鍊打結，她選擇隨興披掛，流露從容優雅氣息。

▲楊貴媚以亮眼的桃紅橘色套裝搭配MIKIMOTO珍珠流蘇鑽石項鍊，847,000元。（圖／品牌提供）



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