fb ig video ETtoday search mobile

金鐘時尚／小Ｓ超狂氣勢拿下最美妝髮、卓文萱優雅中分髮好大器

>

▲▼最美妝髮。（圖／時尚中心、翻攝自IG）

▲女星紅毯最美妝髮出爐。（圖／攝影中心攝、翻攝自IG/asosbarbiedee，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

金鐘紅毯比女星比服裝，更比妝髮，稍有不慎就會從最美變成最怪，但紅毯妝髮拿捏有學問，太過自然則顯得不大器，過於刻意就會「太用力」，《ET FASHION》票選紅毯妝髮最美前3名，第一名由小S無懸念拿下，卓文萱優雅大器的妝髮緊追在後，而LULU則是拿下第三。

▲▼金鐘時尚／小Ｓ超狂氣勢拿下最美妝髮 。（圖／攝影中心）

第３名 LULU

LULU今天很有誠意換了兩套服裝走紅毯，第二套黑色透紗禮服讓人眼睛為之一亮，為了平衡禮服的正式感，她選擇自然垂落的短髮做出年輕感，妝感強調光澤肌膚、透明感紅唇，搭配適當的打亮，整張臉亮起來。

▲▼金鐘時尚／小Ｓ超狂氣勢拿下最美妝髮 。（圖／攝影中心）

第２名 卓文萱

卓文萱的紅毯造型一面倒好評，唯一缺憾就是禮服不夠合身，無緣擠進紅毯三美，但是論妝髮卓文萱可說是最完整，中分的優雅盤髮完美修飾臉型，尤其是額頭兩側的髮絲亂的恰到好處，看起來大器時尚。整體妝容精緻簡單，看似清淡但卻把五官的立體度都做出來了。

▲▼金鐘時尚／小Ｓ超狂氣勢拿下最美妝髮 。（圖／攝影中心）

第１名 小S

小S紅毯造型氣勢驚人，這樣搞怪的服裝只有她撐得起來，妝髮更是搭的完美，首先將頭髮全部收起來，讓大家焦點放回她的臉上，大旁分的前髮製造小臉感，為了呈現氣勢感，眉毛刻意強化眉流感，從眼頭飆到眼尾的眼線勾勒眼睛輪廓，打造出不同以往的中性調。

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘57紅毯, 金鐘57, 第57屆金鐘獎, 2022金鐘獎, Lulu, 小S, 卓文萱

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚／Lulu 5300萬貴氣珠寶輾壓小S　楊貴媚敞胸秀珍珠鍊　

金鐘時尚／Lulu 5300萬貴氣珠寶輾壓小S　楊貴媚敞胸秀珍珠鍊　

金鐘時尚／個人意見批：小S像是泰國四面佛、鍾欣凌變熱帶雨林新種花卉

金鐘時尚／個人意見批：小S像是泰國四面佛、鍾欣凌變熱帶雨林新種花卉

金鐘時尚／LULU、楊小黎、焦凡凡都走公主風！滿滿蝴蝶結、荷葉邊製造浪漫感

金鐘時尚／LULU、楊小黎、焦凡凡都走公主風！滿滿蝴蝶結、荷葉邊製造浪漫感

金鐘紅毯總覽／小S「相框肩膀」禮服氣場輾壓！蔡尚樺「擠」出超狂美胸拼了 金鐘時尚／小S成遺珠！「紅毯3美」溫貞菱透膚馬甲贏了、 Lulu 2套都驚艷 金鐘時尚／Akira戴245萬鑽錶放閃　坤達把耳環當胸針添亮點　 金鐘時尚／三帥出爐！國民姊夫AKIRA制霸紅毯、坤達根本「行走西裝範本」 戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起 皮膚就是好不了！皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」，你中幾個？ 脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面