金鐘時尚／小Ｓ超狂氣勢拿下最美妝髮、卓文萱優雅中分髮好大器

▲女星紅毯最美妝髮出爐。（圖／攝影中心攝、翻攝自IG/asosbarbiedee，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

金鐘紅毯比女星比服裝，更比妝髮，稍有不慎就會從最美變成最怪，但紅毯妝髮拿捏有學問，太過自然則顯得不大器，過於刻意就會「太用力」，《ET FASHION》票選紅毯妝髮最美前3名，第一名由小S無懸念拿下，卓文萱優雅大器的妝髮緊追在後，而LULU則是拿下第三。

第３名 LULU

LULU今天很有誠意換了兩套服裝走紅毯，第二套黑色透紗禮服讓人眼睛為之一亮，為了平衡禮服的正式感，她選擇自然垂落的短髮做出年輕感，妝感強調光澤肌膚、透明感紅唇，搭配適當的打亮，整張臉亮起來。

第２名 卓文萱

卓文萱的紅毯造型一面倒好評，唯一缺憾就是禮服不夠合身，無緣擠進紅毯三美，但是論妝髮卓文萱可說是最完整，中分的優雅盤髮完美修飾臉型，尤其是額頭兩側的髮絲亂的恰到好處，看起來大器時尚。整體妝容精緻簡單，看似清淡但卻把五官的立體度都做出來了。

第１名 小S

小S紅毯造型氣勢驚人，這樣搞怪的服裝只有她撐得起來，妝髮更是搭的完美，首先將頭髮全部收起來，讓大家焦點放回她的臉上，大旁分的前髮製造小臉感，為了呈現氣勢感，眉毛刻意強化眉流感，從眼頭飆到眼尾的眼線勾勒眼睛輪廓，打造出不同以往的中性調。