金鐘時尚／個人意見批：小S像是泰國四面佛、鍾欣凌變熱帶雨林新種花卉

記者李薇／台北報導

第57屆金鐘獎在21日晚間登場，每次遇到大型頒獎典禮，紅毯總是大家矚目的焦點，針對今年的紅毯穿搭，部落客個人意見認為，壓軸走上紅毯的小S穿MOSCHINO禮服看起來像泰國的一座廟，感覺很金光閃閃，如果再多幾隻手就是四面佛了！

▲小S則像是泰國四面佛。（圖／攝影中心）



個人意見向來以火辣的批判風格，成為眾所矚目的焦點，針對這次鍾欣凌的紅毯穿搭，以一件亮面皺褶紫色禮服亮相，但他認為，雖然是別緻的選擇，但整體看起來有點像在熱帶雨林探險時，會發現的一種新種花卉。

▲鍾欣凌很像某種新奇花卉。（圖／攝影中心）

還有蔡尚樺的LinLi Boutique林莉高訂連身褲裝，個人意見認為，金鍊的設計感很好，讓衣服多了流動感，但上半部真的太緊，「感覺她的胸部呈現隨時要投奔自由的狀態」；卓文萱一襲白色長袖菱格紋禮服，在胸口半開展現性感優雅，個人意見說，感覺她「帶大家來到國際婚紗大展，等一下要跟大家敬酒」。

▲蔡尚樺（上）、卓文萱（下）的紅毯造型。（圖／攝影中心）

當然，這次紅毯穿搭也有個人意見認為很不錯的人選，其中，他就點名藝人LULU的第一套造型：Farah Al Mesbah的粉色蝴蝶結Rosa禮服，「復古感蝴蝶結和花苞狀的剪裁，裙襬長度讓整件衣服顯得輕盈，黑色刺繡手套給整個造型一點不同的風味，是兼顧可愛和大器的選擇」。

▲LULU的粉色禮服夢幻的恰到好處。（圖／攝影中心）



另外，男性藝人部分，個人意見也覺得，「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）的絲絨西裝駕馭得很棒，注重細節、上衣長度恰到好處，而且「盤扣和拼色的絲瓜領可不容易穿」；還有謝坤達的黑色晚宴西裝十分亮眼，合身程度和質料搭配都恰到好處，細節只要做對了，也可以很好看。

▲AKIRA（上）、謝坤達（下）的紅毯穿搭。（圖／三立提供、攝影中心）