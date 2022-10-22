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THOM BROWNE在微風南山蓋極簡辦公室！　秋冬新西裝、全台唯一龍蝦包來了

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▲Thom Browne 微風南山新店搶先逛。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

美國的設計師品牌THOM BROWNE去年（2021年）2月首次登台，如今終於迎來第二間專門店微風南山店，佔地逾60坪成為全台最大，打造成超極簡辦公室風格。《ET FASHION》搶先帶大家逛店，除了有最新秋冬系列單品龍蝦包、Hector臘腸狗提包，還少不了最為經典的灰色西裝，所有潮流單品都能在店內找到。

▲Thom Browne 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Thom Browne 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Thom Browne 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Thom Browne 微風南山專門店打造成超極簡風格辦公室，佔地逾60坪的空間。（圖／記者鮑璿安攝）

西裝與辦公室當然是絕配，THOM BROWNE微風南山店延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作，帶來一間超極簡風格辦公室，佔地逾60坪的空間，是首店2倍大，以經典的灰色作為主色調，設有成排的日光燈管照明、黑與白色水磨石地板與淺灰色Bardiglio大理石牆面，充滿世紀中期現代主義（Vintage Mid-century）辦公室風格的家具，非常有辨識度。

▲Thom Browne 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Hector臘腸狗提包新色 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Thom Browne 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Thom Browne 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲全台唯一的黑色皮革龍蝦後背包以及兔子包。（圖／記者鮑璿安攝）

設計師THOM BROWNE將所有天馬行空的想像都收入店內，還記得2022秋冬系列秀上各種衝突的拼接西裝，寬大廓形帶來巧思，可愛動物出現在THOM BROWNE中早就見怪不怪，本季首次呈現的龍蝦元素，在美式棒球外套以及各類服飾上，龍蝦身上的空隙則巧妙呼應了品牌的4-BAR 標誌。而全台限量一顆的黑色皮革龍蝦後背包，保留長長的觸鬚、一雙巨螯，打破了常規包款該有的輪廓樣貌，照樣可輕鬆置物，豐富生活中的樂趣。

▲Thom Browne 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Thom Browne 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲龍蝦美式棒球外套與上衣。（圖／記者鮑璿安攝）

另外也將傳統的蘇格蘭紋再進化，打造成灰色的格紋並結合了多樣材質，成為拖鞋、包款或是最為經典的西裝外套。THOM BROWNE新家中的壁紙也成為設計語言之一，這次化作東方風格的花卉印花，一抹清新的湖水綠，充斥新裝以及時尚迷熟悉的Hector臘腸狗提包，呈現現代與傳統的結合，值得一逛親眼感受。

▲Thom Browne 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲THOM BROWNE新家中的壁紙也成為設計語言之一，湖水綠西裝 。（圖／記者鮑璿安攝）

信義區集結許多全新品牌，還包括義大利精品Valextra全台首店進駐微風信義，品牌成立於1937年，由設計大師Giovanni Fontana為滿足時空背景下的飛行差旅需求而生。新一季的Iside包款推出琥珀色與牛奶薄荷色、裸色、牡丹粉色和泡泡糖粉色等多款新色。在關上包款時，翻蓋與其覆蓋包身彼此之間的拼接皮革貼合平整，展現品牌的考究工藝。除了經典的Iside之外，還有NoLo肩背包系列外型採方正輪廓，鎖釦設計上則轉為流線立體結構，更在邊角處有個精巧的V字凹口，低調呈現品牌的字母識別。

▲Valextra 。（圖／品牌提供）

▲Valextra 。（圖／品牌提供）

▲義大利精品Valextra全台首店進駐微風信義，招牌包款 Iside包款與（圖二中）NoLo包款。（圖／品牌提供）

 
 

關鍵字：

美國, 設計師, 品牌, THOM BROWNE, 微風南山

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