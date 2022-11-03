卡地亞台北101旗艦店嶄新開幕　三層百坪空間美如藝廊

▲卡地亞Cartier台北101旗艦店嶄新開幕。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）台北101旗艦店近日重新開幕，由法國建築大師Bruno Moinard及Claire Bétaille所屬事務所Moinard x Bétaille 精工雕琢，打造3樓至5樓佔地近280坪的挑高空間，每一層樓、每一個角落都宛如一幅充滿細節的風景畫，搭配捷克品牌Lasvit美麗燈飾，並融入精湛裝飾工藝，恰好與品牌腕錶與珠寶所採用的精巧工藝相呼應，讓顧客猶如置身藝廊，能細細品味卡地亞Cartier的雅意，在風格空間之間自在欣賞臻品。

▲馬賽克藝術家Mathilde Jonquière的美洲豹藝術創作融入台北地景與台北101大樓，迎接貴賓臨門。

3F馬賽克美洲豹迎賓

踏入卡地亞Cartier台北101旗艦店3F經典設計與鑽戒專區，首先映入眼簾的是馬賽克藝術家Mathilde Jonquière 為台北旗艦店所訂製的珠寶壁畫，運用馬賽克描繪夕陽西下時台北層次起伏的都市天際線，以及環繞四周的蓊鬱山林與茶園梯田，迷彩般的藍綠漸層配色汲取自多彩玉石，主角美洲豹姿態堅定的模樣，象徵卡地亞Cartier與台北攜手同行。

▲Santos Dumont XL 馬賽克駿馬腕錶。



卡地亞Cartier也將古老的馬賽克工藝運用在錶盤上，從巨幅鑲嵌微縮至方寸之間難度更高，最複雜精美的錶盤圖案可能由多達 400 個寶石方塊組成，且必須逐一鑲嵌。品牌創作的Santos Dumont XL 馬賽克駿馬錶盤，即為工坊耗時120小時的心血結晶。

▲卡地亞台北101旗艦店3F為經典設計作品與婚戒專屬區域。

3F浪漫幸福鑽戒專區

繼續逛進卡地亞台北101旗艦店，入門右側正是見證愛情的婚戒專區，主牆面以礦物粉色為背景，運用漆藝勾勒「Royal Tiare de Lila Vanderbilt 1902」王冠的波浪形結構，再仔細疊上蓮花，花葉的珍珠母貝與金箔細節更添高雅韻味，洋溢美好純潔氛圍的空間由專精手工藝術櫥櫃製作、中國漆藝與古董藝術家具修復的Anne Midavaine 打造，她於1995年接下祖父Louis Midavaine 創立的漆藝工作室，獲法國國家 EPV（活文化遺產企業，Entreprise du Patrimoine Vivant）認證。

▲卡地亞Cartier運用琺瑯與金粉工藝的Ronde Louis Cartier Fragmentation d’Or腕錶。



從鑽戒專區的精緻裝潢，讓人聯想到卡地亞的精湛的琺瑯與金粉工藝，成就了今年新款限量30只的Ronde Louis Cartier Fragmentation d’Or腕錶，工藝師巧妙將幾微米厚的金箔切割拼貼出美洲豹形象，把金箔置於多層黑色和半透明琺瑯之間進行多次燒製成結晶，讓深邃背景與金箔美洲豹形成強烈對比。

▲於卡地亞Cartier鑽戒專區能尋得完美婚戒，Cartier Destinée鑽戒即為經典之一。





▲鑲嵌絕美鑽石的卡地亞Cartier鑽戒，是締結永恆契約的浪漫之選。

卡地亞Cartier的婚戒同樣經過精雕細琢，情人能沉浸在充滿幸福感的旗艦店婚戒專區，選擇情定一生的完美婚戒，卡地亞Cartier婚戒精選璀璨美鑽，寶石精準切割、爪鑲座光滑圓潤，以經典設計與精湛工藝為新人打造愛的信物，光彩耀眼的鑽戒完美象徵愛情的殷勤與熱切。

▲卡地亞Cartier台北101旗艦店3F的香氛專區。



3F蘊藏頂級工藝VIP室

3樓的VIP室分別由Muquet工坊及藝術家—Lison de Caunes打造而成，Muquet工坊擅長以獨門工法將各種原材料解構重組為絕無僅有的新元素，搭配牆上的台灣版畫藝術家沐冉Muran為卡地亞創作的獨一無二版畫，賦予空間摩登氣息。

▲3F VIP室的綠色層板為藝術家 Lison de Caunes運用稻稈鑲嵌工藝完成，牆上的掛畫則是台灣版畫藝術家沐冉Muran之作。





▲Ronde Louis Cartier Eclats de Panthere美洲豹錶，限量30只。

VIP室另一亮點為運用稻稈鑲嵌工藝的草綠色層板，出自繼承祖父、裝飾藝術家André Groult衣缽的藝術家Lison de Caunes之手，她擅長修復 17 世紀至裝飾藝術時期的古董家具與擺飾，也為卡地亞台北101旗艦店增添光彩。卡地亞新款工藝錶Ronde Louis Cartier Eclats de Panthere美洲豹錶，也採用相同工藝，結合16條麥稈、8種木材、2種黃K金與34種白K金色元素、16顆藍寶石水晶碎片與48顆珍珠母貝，進行細工鑲嵌，呈現氣勢豹頭圖案。

▲卡地亞Cartier台北101旗艦店4F為腕錶專區。

4F男士配件與腕錶專區

步上4樓，卡地亞Cartier以充滿活力的空間迎接貴客，規劃為男士配件、腕錶與珠寶專區，以及生活藝術、家居精品區，牆面上的吸引目光的台灣梅花鹿與美洲豹，由英國奢華室內牆飾品牌De Gournay手繪而成，De Gournay創作的手繪壁紙。從工藝、流程到材質所有細節精準掌握、一絲不苟；同層樓的VIP室則運用明亮色彩歡迎賓，特色是房內中心畫框後方，採用礦物粉末、石灰石、火山岩、大理石或土壤、天然顏料和金屬粉末自創媒材與紋理質感，出自法國藝術大師Pierre Bonnefille的設計。

▲4F牆面裝飾英國牆飾品牌De Gournay手工繪製的台灣梅花鹿壁紙（上）與美洲豹壁紙。

複合材質創造的驚喜不僅運用在卡地亞Cartier台北101旗艦店之中，也是卡地亞Cartier珠寶設計的核心元素，在此獨賣的Les Berlingots系列珠寶正是最佳代表，命名靈感來自法國Berlingots糖果，承襲Art Deco裝飾藝術年代的精髓，延續品牌簡潔線條風格，由經典巴黎飾釘框起的長方形寶石，運用鑽石、縞瑪瑙、玉髓及孔雀石等寶石展現如糖果般繽紛多彩，展露活潑氣息。

▲Les Berlingots系列珠寶命名靈感來自法國Berlingots糖果。





▲位於4F的VIP鑑賞室予人舒適愉悅感受。

5F高級珠寶區與空中花園

步上5樓，卡地亞Cartier頂級珠寶之旅就此展開，柔和色溫的空間注入當代時髦氣息，讓人能自在欣賞珠寶工藝。特別是整間旗艦店最寬敞的貴賓室座落於此，讓賓客不由自主踏入，因為大量運用圓形與弧線布置出溫暖舒適的氛圍，點綴湖水綠、淺鵝黃等輕盈色調與牆面，營造宛如居家客廳的氛圍，連維護賓客隱私的圓弧形拉門也精心設計，由比利時出生的Luc Druez織品專家所製作而成。

▲卡地亞Cartier台北101旗艦店5F萬物之美空間。





▲5F VIP室大量運用圓形與弧線布置出溫暖舒適的氛圍。

驚喜不僅於此，緊鄰VIP室為空中花園，布置著象徵台灣四季的花草植栽，讓賓客在都市中也能享受無拘無束的休憩時光，走一趟卡地亞Cartier台北101旗艦店，絕對是備受尊寵的非凡體驗。

▲5F空中花園供貴客休憩，享受片刻悠閒時光。

台北101獨家錶款

卡地亞Cartier慶祝台北101旗艦店開幕，推出限量10只的Baignoire Allongée玫瑰金限量鑽錶以及限量20只的Santos de Cartier鏤空綠玉石限量腕錶紀念此盛事。Baignoire Allongée玫瑰金鑽錶的優美線條，源自1912年路易卡地亞將傳統渾圓造型加以延伸，讓錶殼上的兩條平行線閉合成兩條曲線，成為浴缸的形狀並以此命名，在「搖擺倫敦」（Swinging London）律動的60年代，Baignoire Allongée腕錶於倫敦卡地亞工坊誕生，此次為台北101旗艦店創作的限量款，錶盤上左上角的10與1特別以紅色呈現，紀念旗艦店盛大開幕。

▲卡地亞Cartier台北101旗艦店獨家的Baignoire Allongée玫瑰金鑽錶中型款，限量10只。

另一只慶祝錶款Santos de Cartier鏤空綠玉石腕錶，錶冠上鑲嵌綠色碧玉，鏤空錶橋則搭配顏色與錶冠相襯的Super-Luminova夜光塗層，入夜後即可藉著日間積聚的光源而發光，充分展現腕間的風格與個性。同系列鏤空錶三款藍色、灰色與綠色新色也同步登場，藍色款具藍色PVD錶圈與藍色真漆羅馬數字錶橋，搭配藍色橡膠錶帶或鍊帶；灰色款則於錶殼外圈覆以黑色ADLC並配上灰色羅馬數字錶橋，綠色款僅在羅馬數字錶橋點綴綠色，後兩者均配有鱷魚皮錶帶與鍊帶，以豐富的設計滿足腕錶愛好者的期待。

▲全球首賣限量上市Santos de Cartier鏤空綠玉石腕錶大型款。





▲Santos de Cartier鏤空錶推出藍色（左起）、綠色與灰色三款新色。

