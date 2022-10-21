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金鐘時尚／「姐夫」AKIRA無懸念奪網友票選最帥！小S險勝溫貞菱奪冠

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▲▼ 網友票選最美最帥 。（圖／攝影中心）

▲《ET FASHION》邀請網友票選本屆金鐘紅毯造型，由國民姐夫AKIRA、小S奪下最帥及最美。

記者張毓容／台北報導　圖／攝影中心、三立提供

第57屆金鐘獎星光大道於稍早前完美落幕，《ET FASHION》特別邀請網友化身「評審團」，以滿分10分為基準，票選自己心中的紅毯最美及最帥。結果出爐，果然由呼聲最高的「國民姐夫」AKIRA奪下網友票選第一帥，以些微差距險勝坤達；而網友票選紅毯最美則是由「IPSS」小S拿下，彌補了她在「評審三美」中成為遺珠的缺憾。

▲▼ 網友票選最美最帥 。（圖／三立提供）

＃網友票選紅毯最帥：AKIRA，平均9.34分

以頒獎嘉賓身份出席金鐘頒獎典禮的「國民姐夫」AKIRA，在紅毯最後壓軸登場，一出場就讓許多網友直呼「帥翻了！」身穿黑紫色跳色天鵝絨西裝的他，搭配HUBLOT鑽錶，整體造型帥氣有型又有亮點，在眾多身穿全黑西裝的男星中更顯出眾，加上高挑身材更襯出霸氣。難怪在滿分10分的網友票選中，最終以9.34分的高分勝出，險勝第二高分的坤達（9.2分）。

▲▼ 網友票選最美最帥 。（圖／攝影中心）

＃網友票選紅毯最美：小S徐熙娣，平均9.3分

睽違14年以新節目《熙娣想聊》再度敲金的綜藝天后小S徐熙娣，今晚選穿MOSCHINO秋冬系列巴洛克式相框長禮服現身，搭配同系列金色垂墜式耳環，打造超搶眼的奢華造型，浮誇的相框式肩線設計下，貼身的黑色絨布完美展現出性感S形曲線，搭配精緻簡潔的妝髮，巨星氣場超足！雖然在評審三美中成為遺珠，但依舊獲得網友青睞，以9.3高分奪下紅毯最美，而以透膚馬甲禮服獲得不少好評的溫貞菱則是得到9.13分，以些微差距落敗。

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘57紅毯, 金鐘57, 第57屆金鐘獎, 2022金鐘獎, 票選, AKIRA, 國民姐夫, 小S, 徐熙娣

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