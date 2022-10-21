萬聖節限定！蠟燭竟有南瓜餡餅＋栗子香氣　用「黑貓海綿」沐浴好有趣

▲美妝也瘋萬聖節，推出不少限定產品。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

萬聖節即將到來，街上到處都是節慶裝飾，好不熱鬧。萬聖節不只是變裝討糖活動，就連美妝品牌都來參一咖，像是diptyque推出南瓜香氛蠟燭、snowfox更推出黑貓造型海綿，讓節日變得更有意思。

▲Diptyque 限量南瓜香氛蠟燭，190g，2,100元。

Diptyque為歡慶金色秋季，以富有季節意義的素材「南瓜」作為靈感，創造秋季萬聖節的專屬香味，以清爽綠植香調混和令人垂涎的辛辣香調，靈感來自你我所熟悉和喜愛的南瓜餡餅及栗子的細膩香味，打造歡聚的溫馨體驗。最特別的是這款南瓜香氛蠟燭屬於限定發售，隨著南瓜短暫的盛產期間結束，蠟燭也只賣到11/24感恩節為止，只在全台Diptyque旗艦店販售。

▲Snowfox 萬聖節限定-黑貓沐浴組（黑貓蒟蒻海綿+巴西礦泥＆岩蘭草潔顏洗髮沐浴磚 ），960元。

Snowfox推出的沐浴組合，包括巴西黑泥的沐浴磚以天然礦物泥融合8款澳洲植物精油，質地細緻且能完整吸附髒污，搭配黑貓蒟蒻海綿溫和潔淨頭皮、頭髮與皮膚，滋養髮質喚醒秀髮與肌膚活力。岩蘭草素有與大地連結意涵，飽滿香氛帶來沈靜、深度放鬆，讓沐浴時光為身體充電。

▲GODIVA 萬聖節巧克力南瓜形禮盒 18顆裝，1,280元。

俏皮的南瓜燈搖身一變成為糖果罐，內含G cube松露巧克力全系列六款口味：榛子牛奶、松露黑巧克力、草莓黑巧克力、香草黑巧克力、綠茶牛奶巧克力及牛奶巧克力，搭配充滿萬聖節氣氛的包裝設計，讓你成為派對上最吸睛的甜蜜驚喜。