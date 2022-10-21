fb ig video ETtoday search mobile

萬聖節限定！蠟燭竟有南瓜餡餅＋栗子香氣　用「黑貓海綿」沐浴好有趣

>

▲▼萬聖節限定！Diptyque推出南瓜味蠟燭 。（圖／品牌提供）

▲美妝也瘋萬聖節，推出不少限定產品。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

萬聖節即將到來，街上到處都是節慶裝飾，好不熱鬧。萬聖節不只是變裝討糖活動，就連美妝品牌都來參一咖，像是diptyque推出南瓜香氛蠟燭、snowfox更推出黑貓造型海綿，讓節日變得更有意思。

▲▼萬聖節限定！Diptyque推出南瓜味蠟燭 。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 限量南瓜香氛蠟燭，190g，2,100元。

Diptyque為歡慶金色秋季，以富有季節意義的素材「南瓜」作為靈感，創造秋季萬聖節的專屬香味，以清爽綠植香調混和令人垂涎的辛辣香調，靈感來自你我所熟悉和喜愛的南瓜餡餅及栗子的細膩香味，打造歡聚的溫馨體驗。最特別的是這款南瓜香氛蠟燭屬於限定發售，隨著南瓜短暫的盛產期間結束，蠟燭也只賣到11/24感恩節為止，只在全台Diptyque旗艦店販售。

▲▼萬聖節限定！Diptyque推出南瓜味蠟燭 。（圖／品牌提供）

▲Snowfox 萬聖節限定-黑貓沐浴組（黑貓蒟蒻海綿+巴西礦泥＆岩蘭草潔顏洗髮沐浴磚 ），960元。

Snowfox推出的沐浴組合，包括巴西黑泥的沐浴磚以天然礦物泥融合8款澳洲植物精油，質地細緻且能完整吸附髒污，搭配黑貓蒟蒻海綿溫和潔淨頭皮、頭髮與皮膚，滋養髮質喚醒秀髮與肌膚活力。岩蘭草素有與大地連結意涵，飽滿香氛帶來沈靜、深度放鬆，讓沐浴時光為身體充電。

▲▼萬聖節限定！Diptyque推出南瓜味蠟燭 。（圖／品牌提供）

▲GODIVA 萬聖節巧克力南瓜形禮盒 18顆裝，1,280元。

俏皮的南瓜燈搖身一變成為糖果罐，內含G cube松露巧克力全系列六款口味：榛子牛奶、松露黑巧克力、草莓黑巧克力、香草黑巧克力、綠茶牛奶巧克力及牛奶巧克力，搭配充滿萬聖節氣氛的包裝設計，讓你成為派對上最吸睛的甜蜜驚喜。

關鍵字：

萬聖節, 南瓜, 美妝限定

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起

皮膚就是好不了！皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」，你中幾個？

皮膚就是好不了！皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」，你中幾個？

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

金鐘時尚／個人意見批：小S像是泰國四面佛、鍾欣凌變熱帶雨林新種花卉 單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多 對方到底對我有沒有動心？這4大星座「永遠都在忙」表示對你沒感覺 周董夫婦狂背愛馬仕　昆凌47萬凱莉娃娃包太可愛 一談感情就犯傻！戀愛腦星座Top 5，獅子一陷入和瘋了沒兩樣 金鐘時尚／陳庭妮高級性感擠進「紅毯5美」　謝盈萱擊敗「華燈女團」奪第一！ 常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面