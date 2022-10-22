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一談感情就犯傻！戀愛腦星座Top 5，獅子一陷入和瘋了沒兩樣

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▲▼戀愛腦星座排行榜。（圖／翻攝自FB/SBS DRAMA）

▲盤點戀愛就暈車的5大星座。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

編輯／Lily

談戀愛真的很甜蜜，不過有些星座一談起感情就很容易失去自我，滿腦子都是對象，常常腦補劇情，一吵架就茶不思飯不想，簡直就是為愛而生，盤點「戀愛腦」星座TOP 5，看看有誰上榜了！

#第5名 獅子座

獅子座很享受談戀愛，既喜歡掌控戀愛節奏，又徜徉在被捧在手心上的感覺，很喜歡對方每天噓寒問暖，但一吵架又氣呼呼的埋怨為什麼要談戀愛，戀愛中的他們忽喜忽悲，有時候和瘋了沒兩樣。

▲▼戀愛腦星座排行榜。（圖／翻攝自FB/SBS DRAMA）

#第4名 處女座

處女座不好追，但一進入一段戀愛，就會變得死心塌地，開始質疑對方對底愛不愛他，在意相處的任何小動作，容易讓關係變得緊張，只要一穩定下來，就忍不住想規劃未來，每晚都在編織未來的幸福生活。

#第3名 天秤座

天秤座是天生的戀愛機器，只要一談起感情就是百分百投入，經常腦補一些浪漫畫面，當發現現實生活和理想的戀愛有落差，就會開始找對方麻煩，開始愛嫌東嫌西的公主病上身。

▲▼戀愛腦星座排行榜。（圖／翻攝自FB/SBS DRAMA）

#第2名 巨蟹座

巨蟹座只要一愛上就很難自拔，即便這個人會讓他有點痛苦，但也不懂得及時停損，每天都想著如何能讓對方愛自己多一點，總是把另一半的需求放在前面，喜歡為愛偉大，稍微犧牲也無所謂。

#第1名 雙魚座

雙魚毫無懸念拿下第一，覺得愛著且被需要是無敵幸福的事，他們很享受戀愛帶來的快樂，雖然單身的雙魚也能過得很不錯，但如果可以的話，他們想永遠活在愛裡，每天都在腦中播放著偶像劇。
 

►專家點名「超難追星座Top 4」，摩羯就算喜歡也會裝拒絕

關鍵字：

星座, 戀愛腦, 星座排行榜, 戀愛

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