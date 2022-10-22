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洪曉蕾捨不得賣漲到695萬的愛馬仕包　逛佳士得展轉攻藝術品

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▲佳士得今、明兩天於台北舉辦預約制的香港秋拍預覽會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

佳士得（CHTISTIE’S）香港將於11月25日至12月3日於灣仔會議展覽中心舉行秋季拍賣周，今、明兩天於台北舉辦預約制的秋拍預覽會，名模洪曉蕾上陣示範重量級珠寶、名錶與愛馬仕（Hermès）迷你凱莉包，是否對名牌包動心？她說：「包我有了，我有一個包可以賣到170萬港幣（約695萬台幣），好心動（想賣），但有紀念價值不能隨便賣。現在比較想看畫，聽長輩說收藏畫是很好的投資，要開始研究了。」

▲▼佳士得秋拍預覽 。（圖／公關照）

▲洪曉蕾展示關之琳的19世紀鑽石冠冕估價約3,215,000元起，MOUSSAIEFF單邊各10.04、10.03克拉鑽石與紅寶石耳環（左）約40,191,000元起，22.18克拉鑽石與紅寶石吊墜項鍊約53,120,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

洪曉蕾今示範4套頂級珠寶，當中包括關之琳委託佳士得拍賣的19世紀古董冠冕、巨鑽耳環與項鍊、紅寶石戒指等，她說：「我最喜歡關大美人的冠冕，她有好多金銀珠寶喔！」而全場最高價的寶石，是將於11月8日登上日內瓦拍賣會的梨形切割Fancy Vivid（鮮彩）粉紅鑽「The Fortune Pink」，重達18.18克拉，估價近逼8億元起，她笑著說：「不能一直看會心動，尤其不能帶兒子來，他最會勸敗。」

▲▼佳士得秋拍預覽 。（圖／公關照）

▲洪曉蕾示範愛馬仕藍與黑拼色的迷你凱莉包估價約490,000元起，江詩丹頓剛果馬洪威古董面具錶約1,634,000元起。

▲▼佳士得秋拍預覽 。（圖／公關照）

▲洪曉蕾展示珠寶領銜拍品天然蛋面翡翠、白色藍寶石與鑽石項鍊估價約81,725,000元起，天然翡翠手鐲約102,155,000元起。

▲▼佳士得秋拍預覽 。（圖／公關照）

▲洪曉蕾佩戴佳士得11月日內瓦拍賣會將上拍的18.18克拉粉紅鑽「The Fortune Pink」，重達18.18克拉，估價約799,300,000元起。

藝術品市場博大精深，是洪曉蕾最想研究的領域，此次佳士得香港秋拍預覽會，展出估價超過3.4億元的常玉作品《梅花盆景》，不僅是藝術家唯一一幅常繪於 1940 年代的梅花作品，也是唯一繪有黃金長壽木桌的梅花盆景傑作；而中國瓷器與藝術品領銜拍品為清乾隆粉青釉雕海水龍紋梅瓶，紋飾三條五爪龍於海水之上翻騰，估價逾2億元。

▲▼佳士得秋拍預覽 。（圖／公關照）

▲佳士得領銜二十及二十一世紀藝術晚間拍賣焦點之作為常玉1940年代的《梅花盆景》，估價約347,329,000元起。

▲▼佳士得秋拍預覽 。（圖／公關照）

▲清乾隆粉青釉雕海水龍紋梅瓶現身佳士得台北預覽會，估價約204,311,000元起。

同場加映
拍賣場上珍稀巨鑽依然是收藏家競拍焦點，蘇富比（Sotheby’s）與天然鑽石商龍頭De Beers合作，宣布今年底至明年的日內瓦、紐約及香港「瑰麗珠寶」專場，將陸續拍賣一組8枚總值超過2,238,000,000元（7,000萬美元）的非凡藍鑽（The De Beers Exceptional Blue Collection），8枚藍鑽車工與大小各異，包括1.22克拉的橢圓形明亮式切割至11.29克拉方形階梯式切割藍鑽，當中4枚為彩鑽色調中最高等級「艷彩」，身價非凡。

▲▼佳士得秋拍預覽 。（圖／公關照）

▲蘇富比將從今年底至明年初陸續拍賣De Beers一組8枚非凡藍鑽，總值逾2,238,000,000元。（圖／蘇富比提供）

►關之琳正港富婆拍賣4億珠寶　部分收益做慈善

►蘇富比端8枚逾22億藍鑽吸睛　佳士得拍賣史上最大梨形粉鑽坐鎮

關鍵字：

洪曉蕾, 佳士得, CHRISTIE’S, 蘇富比, Sotheby’s

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