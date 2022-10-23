雙11買不停！GA唇彩買2送2、契爾氏乳霜買1送4超划算

記者李薇／台北報導

電商購物節1111下個月就要登場，已經有不少品牌都開始做準備，其中，美妝保養更是推出不少超划算的優惠組合，下殺程度不輸週年慶，有些品牌則是推出限定單品，絕美的包裝從11月1日開始發售，賣完就不會再有，當然要揪親朋好友一起買到爆！

＃Kiehl’s 保濕超持久到發瘋組，優惠價1500元

提到冬季，Kiehl’s家最適合的單品絕對就是冰河醣蛋白保濕霜，這次以正貨50ml搭配7ml小瓶裝3瓶，還有金盞花植物精華化妝水40ml，一組就可以把經典保養通通帶回家，非常適合秋冬乾肌的女孩們入手。

＃GIORGIO ARMANI亞曼尼 唇彩買2送2

亞曼尼在11月1日起推出唇彩任選2件，送迷你唇萃＃400、＃415的買2送2活動，在當天也推出全新的米蘭限定版系列唇彩，唇萃跟唇膏的兩大熱賣色#206紅棕玫瑰、#405緋紅禮帽，都換上金色大理石紋路設計，看起來典雅又精緻，身為粉絲當然要收藏。

＃LANCÔME X BE@RBRICK 聯名開賣

蘭蔻在今年與日本設計師赤司龍彥創立的BE@RBRICK合作，推出全新設計包裝的極光水、小黑瓶、柔霧小蠻腰唇膏等等，以白色基底搭配紅色字體的LANCÔME、玫瑰插畫跟萌萌愛心，讓系列單品充滿活潑可愛的新樣貌。

＃AGILE COSMETICS PROJECT 植萃全能明星組，優惠價6800元

來自日本東京代官山的保養品牌AGILE COSMETICS PROJECT（ACP），以天然有效的植感品牌深受很多粉絲喜愛，這次在台灣也推出優惠組合，經典的白油30ml、時鐘基因精華液30ml、肌能水115ml，再送白油、時鐘基因精華液、洗新革面潔顏凍迷你組加白玉刮痧板，等於一組就可以完成日常保養，非常實用方便。

＃JAN DAN簡單 玫瑰青春露升級版

2016年以玫瑰青春露首發的簡單，在2022年又將明星商品全面提升，添加高濃度長效型玻尿酸、降低敏感因子，使用起來更加溫和又有效，並在10月31日直播開賣，只要下單就有機會抽Apple Air Pods、BRUNO電烤盤等獎品。