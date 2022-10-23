fb ig video ETtoday search mobile

雙11買不停！GA唇彩買2送2、契爾氏乳霜買1送4超划算

>

記者李薇／台北報導

電商購物節1111下個月就要登場，已經有不少品牌都開始做準備，其中，美妝保養更是推出不少超划算的優惠組合，下殺程度不輸週年慶，有些品牌則是推出限定單品，絕美的包裝從11月1日開始發售，賣完就不會再有，當然要揪親朋好友一起買到爆！

＃Kiehl’s 保濕超持久到發瘋組，優惠價1500元

▲Kiehl’s,契爾氏,蘭蔻,GIORGIO ARMANI,BE@RBRICK,AGILE COSMETICS PROJECT,JAN DAN,簡單,保養,雙11,光棍節。（圖／品牌提供）

提到冬季，Kiehl’s家最適合的單品絕對就是冰河醣蛋白保濕霜，這次以正貨50ml搭配7ml小瓶裝3瓶，還有金盞花植物精華化妝水40ml，一組就可以把經典保養通通帶回家，非常適合秋冬乾肌的女孩們入手。

＃GIORGIO ARMANI亞曼尼 唇彩買2送2

▲Kiehl’s,契爾氏,蘭蔻,GIORGIO ARMANI,BE@RBRICK,AGILE COSMETICS PROJECT,JAN DAN,簡單,保養,雙11,光棍節。（圖／品牌提供）

亞曼尼在11月1日起推出唇彩任選2件，送迷你唇萃＃400、＃415的買2送2活動，在當天也推出全新的米蘭限定版系列唇彩，唇萃跟唇膏的兩大熱賣色#206紅棕玫瑰、#405緋紅禮帽，都換上金色大理石紋路設計，看起來典雅又精緻，身為粉絲當然要收藏。

＃LANCÔME X BE@RBRICK 聯名開賣

▲d program,資生堂,noii noii,LANCÔME,BE@RBRICK,美神契約,飛天小女警,ORIGINS,CAFE!N,金馬59,KLOWER PANDOR,。（圖／品牌提供）

蘭蔻在今年與日本設計師赤司龍彥創立的BE@RBRICK合作，推出全新設計包裝的極光水、小黑瓶、柔霧小蠻腰唇膏等等，以白色基底搭配紅色字體的LANCÔME、玫瑰插畫跟萌萌愛心，讓系列單品充滿活潑可愛的新樣貌。

＃AGILE COSMETICS PROJECT 植萃全能明星組，優惠價6800元

▲Kiehl’s,契爾氏,蘭蔻,GIORGIO ARMANI,BE@RBRICK,AGILE COSMETICS PROJECT,JAN DAN,簡單,保養,雙11,光棍節。（圖／品牌提供）

來自日本東京代官山的保養品牌AGILE COSMETICS PROJECT（ACP），以天然有效的植感品牌深受很多粉絲喜愛，這次在台灣也推出優惠組合，經典的白油30ml、時鐘基因精華液30ml、肌能水115ml，再送白油、時鐘基因精華液、洗新革面潔顏凍迷你組加白玉刮痧板，等於一組就可以完成日常保養，非常實用方便。

＃JAN DAN簡單 玫瑰青春露升級版

▲Kiehl’s,契爾氏,蘭蔻,GIORGIO ARMANI,BE@RBRICK,AGILE COSMETICS PROJECT,JAN DAN,簡單,保養,雙11,光棍節。（圖／品牌提供）

2016年以玫瑰青春露首發的簡單，在2022年又將明星商品全面提升，添加高濃度長效型玻尿酸、降低敏感因子，使用起來更加溫和又有效，並在10月31日直播開賣，只要下單就有機會抽Apple Air Pods、BRUNO電烤盤等獎品。

關鍵字：

Kiehl’s, 契爾氏, 蘭蔻, GIORGIO ARMANI, BE@RBRICK, AGILE COSMETICS PROJECT, JAN DAN, 簡單, 保養, 雙11, 光棍節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬 超市就買得到！自製護眼茶明目又養肝　搭配畫圓按摩、穴位按壓舒緩雙眼疲勞 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧 試・開箱／就像奶油融化在肌膚　一秒就滲透的「菁萃油霜」讓保養也療癒 日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備 郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面