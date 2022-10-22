金鐘紅毯總覽／楊謹華、林心如低胸拼美！劉品言「側邊全空」身材太好了

記者王則絲／台北報導

繼昨晚節目類金鐘獎落幕後，第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今（22日）晚間登場，許多巨星都將陸續走上星光大道，包括林心如、劉品言、楊謹華、謝盈萱、邵雨薇、陳意涵、蔡淑臻⋯⋯等大咖，都將披上精彩戰袍現身，令粉絲們都相當期待，今晚女星們的紅毯造型總覽就看這篇。（不斷更新）

楊謹華

「蘇媽媽」楊謹華今晚選穿ALEX PERRY的黑色貼身禮服，品牌經典的低胸設計性感萬分，並佩戴Boucheron珠寶點綴造型。

▲楊謹華。（圖／攝影中心攝）

林心如

「Rose媽媽」林心如為《華燈》主演群中唯一選穿亮色系的人，她以來自Oscar de La Renta的水藍色平口禮服亮麗現身，加上總價超過5000萬元的CINDY CHAO珠寶加持，行頭十分驚人。

▲林心如。（圖／攝影中心攝）

劉品言

劉品言以一襲來自西班牙設計師品牌 Isabel Sanchis的黑色平口禮服登上紅毯，「側邊一條全空」超吸睛，讓好身材一覽無遺，搭配超過千萬元的Piaget珠寶。

▲劉品言。（圖／攝影中心攝）



謝瓊煖

「阿季」謝瓊煖一出場就以平頭造型驚艷眾人，選擇「CHEVAL」深V褲裝亮相，大方展露事業線，氣勢難以抵擋。

▲謝瓊煖。（圖／攝影中心攝）

邵雨薇

邵雨薇今晚以Ralph Lauren訂製禮服登場，以JIMMY CHOO高跟鞋替造型收尾，並佩戴總價超過1400萬元寶格麗珠寶。

▲邵雨薇。（圖／攝影中心攝）



謝盈萱

謝盈萱延續一貫酷帥的紅毯造型，今年選以JUUN.J黑色降落傘西裝造型登場，腳踩Christian Louboutin 黑色漆皮短靴，展現酷美風範，搭配總價逾1,200萬元Harry Winston珠寶。

▲謝盈萱。（攝影中心攝）



陳意涵

陳意涵罕見以褲裝造型踏上紅毯，上身黃綠色緞面扭結上衣連結脫衣裙襬，與淡紫色的褲裝製造撞色搭配，她綁起高馬尾顯得十分俏麗，並搭配Tiffany Victoria花簇鉑金鑲鑽珠寶點綴胸口。

▲陳意涵。（圖／攝影中心攝）



陳庭妮

陳庭妮選以CELINE的深藍色亮片禮服踏上紅毯，繞脖設計與平口小可愛交疊，讓側腰挖空、以及背部露出大面積肌膚，選用JIMMY CHOO高跟鞋呼應細節，並佩戴卡地亞（Cartier）總價約1400萬元的美洲豹系列珠寶完成整體造型。

▲陳庭妮。（圖／攝影中心攝）

蔡淑臻

蔡淑臻穿著LINWEI水藍色長禮服，前方型低胸立體剪裁設計不過份性感，顯得更加高雅，並佩戴寶格麗Serpenti系列珠寶增添氣場。

▲蔡淑臻。（圖／攝影中心攝）



李杏

李杏穿著PRONOVIAS禮服踏上紅毯，華麗珠繡包覆身形，並有寶格麗珠寶加持，兼具優雅氣質與女人味。

▲李杏。（圖／攝影中心攝）



姚以緹

姚以緹選穿SAINT LAURENT俐落的西裝設計禮服踏上紅毯，襯托她獨特的率性與優雅。

▲姚以緹。（圖／攝影中心）



林辰唏、程予希

林辰唏、程予希兩人色系挑選十分亮眼，一黃一紫點亮紅毯，林辰唏穿著鵝黃色平口禮服，巧妙展露川字腹肌，並佩戴De Beers鑽石項鍊，展現帥美一面；程予希一襲斜肩紫色禮服顯白、修身，腳踩JIMMY CHOO銀色厚底高跟鞋，很高雅。

▲林辰唏、程予希。（圖／攝影中心攝）



王渝萱、李雪

王渝萱以個性公主切髮型，搭配身上BURBERRY連身褲裝俐落登場；李雪一襲黑色貼身絲緞光禮服，托出傲人上圍，走的是火辣性感的路線。

▲王渝萱、李雪。（圖／攝影中心攝）



金鐘獎主持人曾寶儀

曾寶儀今晚擔任擔任戲劇類金鐘獎頒獎典禮主持人，紅毯造型比起昨晚更為性感，身穿Iris Van Herpen的裸膚色透視禮服，華麗紋路遍及全身，大開衩設計更讓整雙腿全露，並有Boucheron珠寶點綴細節。

▲曾寶儀。（圖／攝影中心）

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