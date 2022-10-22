fb ig video ETtoday search mobile

金鐘紅毯總覽／楊謹華、林心如低胸拼美！劉品言「側邊全空」身材太好了

>

記者王則絲／台北報導

繼昨晚節目類金鐘獎落幕後，第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今（22日）晚間登場，許多巨星都將陸續走上星光大道，包括林心如、劉品言、楊謹華、謝盈萱、邵雨薇、陳意涵、蔡淑臻⋯⋯等大咖，都將披上精彩戰袍現身，令粉絲們都相當期待，今晚女星們的紅毯造型總覽就看這篇。（不斷更新）

楊謹華

「蘇媽媽」楊謹華今晚選穿ALEX PERRY的黑色貼身禮服，品牌經典的低胸設計性感萬分，並佩戴Boucheron珠寶點綴造型。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，楊謹華、劉品言《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲楊謹華。（圖／攝影中心攝）

林心如

「Rose媽媽」林心如為《華燈》主演群中唯一選穿亮色系的人，她以來自Oscar de La Renta的水藍色平口禮服亮麗現身，加上總價超過5000萬元的CINDY CHAO珠寶加持，行頭十分驚人。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，林心如《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲林心如。（圖／攝影中心攝）

劉品言

劉品言以一襲來自西班牙設計師品牌 Isabel Sanchis的黑色平口禮服登上紅毯，「側邊一條全空」超吸睛，讓好身材一覽無遺，搭配超過千萬元的Piaget珠寶。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，楊謹華、劉品言《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲劉品言。（圖／攝影中心攝）

謝瓊煖

「阿季」謝瓊煖一出場就以平頭造型驚艷眾人，選擇「CHEVAL」深V褲裝亮相，大方展露事業線，氣勢難以抵擋。

▲謝瓊煖 。（圖／攝影中心）

▲謝瓊煖。（圖／攝影中心攝）

邵雨薇

邵雨薇今晚以Ralph Lauren訂製禮服登場，以JIMMY CHOO高跟鞋替造型收尾，並佩戴總價超過1400萬元寶格麗珠寶。

▲邵雨薇。（圖／攝影中心）

▲邵雨薇。（圖／攝影中心攝）

謝盈萱

謝盈萱延續一貫酷帥的紅毯造型，今年選以JUUN.J黑色降落傘西裝造型登場，腳踩Christian Louboutin 黑色漆皮短靴，展現酷美風範，搭配總價逾1,200萬元Harry Winston珠寶。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，謝盈萱《俗女養成記 2》、《四樓的天堂》。（圖／攝影中心攝）

▲謝盈萱。（攝影中心攝）

陳意涵

陳意涵罕見以褲裝造型踏上紅毯，上身黃綠色緞面扭結上衣連結脫衣裙襬，與淡紫色的褲裝製造撞色搭配，她綁起高馬尾顯得十分俏麗，並搭配Tiffany Victoria花簇鉑金鑲鑽珠寶點綴胸口。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，頒獎人陳意涵。（圖／攝影中心攝）

▲陳意涵。（圖／攝影中心攝）

陳庭妮

陳庭妮選以CELINE的深藍色亮片禮服踏上紅毯，繞脖設計與平口小可愛交疊，讓側腰挖空、以及背部露出大面積肌膚，選用JIMMY CHOO高跟鞋呼應細節，並佩戴卡地亞（Cartier）總價約1400萬元的美洲豹系列珠寶完成整體造型。

▲陳庭妮。（圖／攝影中心）

▲金鐘紅毯。（圖／攝影中心）

▲陳庭妮。（圖／攝影中心攝）

蔡淑臻

蔡淑臻穿著LINWEI水藍色長禮服，前方型低胸立體剪裁設計不過份性感，顯得更加高雅，並佩戴寶格麗Serpenti系列珠寶增添氣場。

▲蔡淑臻 。（圖／攝影中心）

▲蔡淑臻。（圖／攝影中心攝）

李杏

李杏穿著PRONOVIAS禮服踏上紅毯，華麗珠繡包覆身形，並有寶格麗珠寶加持，兼具優雅氣質與女人味。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，郭子乾、温昇豪、李杏《茶金》。（圖／攝影中心攝）

▲李杏。（圖／攝影中心攝）

姚以緹

姚以緹選穿SAINT LAURENT俐落的西裝設計禮服踏上紅毯，襯托她獨特的率性與優雅。

▲姚以緹 。（圖／攝影中心）

▲姚以緹。（圖／攝影中心）

林辰唏、程予希

林辰唏、程予希兩人色系挑選十分亮眼，一黃一紫點亮紅毯，林辰唏穿著鵝黃色平口禮服，巧妙展露川字腹肌，並佩戴De Beers鑽石項鍊，展現帥美一面；程予希一襲斜肩紫色禮服顯白、修身，腳踩JIMMY CHOO銀色厚底高跟鞋，很高雅。

▲林辰唏、程予希。（圖／攝影中心）

▲林辰唏、程予希。（圖／攝影中心）

▲林辰唏、程予希。（圖／攝影中心攝）

王渝萱、李雪

王渝萱以個性公主切髮型，搭配身上BURBERRY連身褲裝俐落登場；李雪一襲黑色貼身絲緞光禮服，托出傲人上圍，走的是火辣性感的路線。

▲王渝萱。（圖／攝影中心）

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，李雪《台北過手無暝無日》。（圖／攝影中心攝）

▲王渝萱、李雪。（圖／攝影中心攝）

金鐘獎主持人曾寶儀

曾寶儀今晚擔任擔任戲劇類金鐘獎頒獎典禮主持人，紅毯造型比起昨晚更為性感，身穿Iris Van Herpen的裸膚色透視禮服，華麗紋路遍及全身，大開衩設計更讓整雙腿全露，並有Boucheron珠寶點綴細節。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，頒獎典禮主持人曾寶儀。（圖／攝影中心攝）

▲曾寶儀。（圖／攝影中心）

►金鐘紅毯「男明星」一次看

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘57紅毯, 金鐘57, 第57屆金鐘獎, 2022金鐘獎, 曾寶儀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起

皮膚就是好不了！皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」，你中幾個？

皮膚就是好不了！皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」，你中幾個？

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

金鐘時尚／個人意見批：小S像是泰國四面佛、鍾欣凌變熱帶雨林新種花卉 單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多 對方到底對我有沒有動心？這4大星座「永遠都在忙」表示對你沒感覺 周董夫婦狂背愛馬仕　昆凌47萬凱莉娃娃包太可愛 一談感情就犯傻！戀愛腦星座Top 5，獅子一陷入和瘋了沒兩樣 金鐘時尚／陳庭妮高級性感擠進「紅毯5美」　謝盈萱擊敗「華燈女團」奪第一！ 常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面