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金鐘紅毯總覽／薛仕凌「LV紫＋4百萬珠寶」霸氣登場　楊祐寧解扣深V比辣

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記者鮑璿安／台北報導

第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮於今（22 日）晚間在臺北國父紀念館盛大登場，稍早由紅毯主持人楊小黎、陳家逵揭開序幕，本篇《ET FASHION》將為大家不斷更新「金鐘57戲劇類紅毯男星造型」，本屆包括溫昇豪、朱軒洋、劉冠廷、吳慷仁、薛仕凌、楊祐寧、范少勳、王柏傑等人陸續走上紅毯，所有精彩造型一次集結！

白潤音

▲▼第57屆電視金鐘獎戲劇類迷你劇集/電視電影男配角獎-白潤音（圖／攝影中心攝）。（圖／記者黃克翔攝）

▲迷你劇集/電視電影男配角獎白潤音。（圖／記者黃克翔攝）

年僅13歲的白潤音成功拿下迷你劇集/電視電影男配角獎，他以鮮明的藍色西裝搭配黑白厚底鞋營造活潑氛圍，很有大將風範。

陳亞蘭

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭。（圖／攝影中心攝）

▲《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭將搶視帝。（圖／攝影中心攝）

陳亞蘭今晚將搶視帝，她霸氣以鬍子造型壓軸登上紅毯，並選擇了紅色襯衫帶來好運氣，輕鬆自在的姿態與伯爵珠寶共同演繹陽剛氣息。

楊祐寧

▲▼ 金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲楊祐寧。（圖／攝影中心攝）

楊祐寧直接開出胸前深Ｖ領域比辣，絲毫不掩飾好身材，而深色系的絲絨亮質西裝與條紋襯衫非常顯眼，並佩戴Tiffany全新 Lock系列手環與標誌T系列戒指，全新 Lock手環簡潔線條舖鑲鑽石低調中盡顯奢華感，為今晚金鐘帶來超強帥度。

薛仕凌

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，薛仕凌《茶金》、《我是自願讓他殺了我》。（圖／攝影中心攝）

▲薛仕凌選穿Louis Vuitton （路易威登）。（圖／攝影中心攝）

薛仕凌的紅毯戰袍延續去年奪得視帝氣勢，今年再次選穿Louis Vuitton （路易威登），來自2022秋冬系列的咖啡色西裝鑲嵌火焰花造型珠寶鈕扣，硬挺剪裁之外搭配紫色絲緞襯衫，碰撞出戲劇張力很有記憶點。當然也少不了價值400萬的卡地亞珠寶與腕錶，難擋貴氣。

王柏傑

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，王柏傑、邵雨薇、白潤音《比悲傷更悲傷的故事：影集版》。（圖／攝影中心攝）

▲王柏傑穿著Giorgio Armani 2022秋冬男裝。（圖／攝影中心攝）

王柏傑穿著Giorgio Armani 2022秋冬男裝，絲質襯衫搭配深藍色天鵝絨西裝，利用材質反差，展現低調華麗風範。

吳慷仁

▲金鐘男星 。（圖／攝影中心攝）

▲吳慷仁穿著義大利奢侈品牌BRUNELLO CUCINELLI 2022秋冬新款西裝 。（圖／攝影中心攝）

吳慷仁以《斯卡羅》入圍最佳男配角獎，此次穿著義大利奢侈品牌BRUNELLO CUCINELLI 2022秋冬新款西裝登場，運用灰色系搭條紋襯衫碰撞，成為紅毯上鮮有的亮色搭配，立刻吸睛一波。

朱軒洋

▲金鐘男星 。（圖／攝影中心攝）

▲朱軒洋褲裝短一截很俏皮。（圖／攝影中心攝）

朱軒洋雖然是簡潔的黑白西裝搭配，卻遊走條紋元素創造光澤感，行走之間頗有氣場，加上褲裝短一截露出白襪，很有個人風格。

溫昇豪

▲金鐘男星 。（圖／攝影中心攝）

▲溫昇豪選擇穿BOSS正裝禮服。（圖／攝影中心攝）

溫昇豪選擇穿BOSS正裝禮服，來自2023早春系列的黑色絲絨禮服式西裝外套搭配褲裝，一致性很高，絲絨材質也為他增添了紳士帥度，加上價值1350萬元寶格麗珠寶與陀飛輪錶氣場十足。

劉冠廷

▲金鐘男星 。（圖／攝影中心攝）

▲劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

劉冠廷以咖啡灰色系造型打造鮮明視覺，不規則長度的西裝外套以及傘狀寬褲元素非常活潑，佩戴總價400萬元卡地亞美洲豹工藝錶與珠寶碰撞精彩火花。

范少勳

▲金鐘男星 。（圖／攝影中心攝）

▲范少勳Alexander McQueen 暈染西裝相當有辨識度。（圖／攝影中心攝）

范少勳身著一套Alexander McQueen 黃黑色暈染西裝，潑墨般的靈動效果，加以俐落剪裁勾勒身材，相較於正式西裝造型更有活力，而他佩戴5400萬伯爵鑽錶與珠寶助陣，難擋奢華氣息。

法比歐

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮， 法比歐《斯卡羅》。（圖／攝影中心攝）

▲法比歐以正式全黑西裝出席金鐘紅毯。（圖／攝影中心攝）

法比歐選擇了非常正式的全黑西裝，搭配微微光澤感的緞面領口創造層次感，最後以領結畫龍點睛，為大家示範了帥氣的單色西裝造型。

旺福

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，旺福《俗女養成記2》。（圖／攝影中心攝）

▲旺福。（圖／攝影中心攝）

旺福樂團默契運用黑白色系創造變化度，巨大的蝴蝶領結、寬褲裙搭配，為紅毯帶來一絲生氣。

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘57紅毯, 金鐘57, 第57屆金鐘獎, 2022金鐘獎, 范少勳

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