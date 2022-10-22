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金鐘時尚／范少勳5400萬行頭閃爆　與溫昇豪戴陀飛輪鑽錶當貴公子

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▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，范少勳《比悲傷更悲傷的故事：影集版》。（圖／攝影中心攝）

▲范少勳以噴漆圖案西裝，搭總值5400萬元的伯爵鑽錶與珠寶。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第57屆戲劇類金鐘獎紅毯上眾星爭妍鬥豔，林心如穩坐全場最貴氣女星寶座，最耀眼男星頭銜則由范少勳奪下，他有友好品牌伯爵（PIAGET）加持，以總值約5400萬元的陀飛輪鑽錶與珠寶閃耀紅毯，溫昇豪也戴上寶格麗鑽石項鍊、陀飛輪鑽錶迎戰，一起示範貴公子時尚。

▲▼ 金鐘腕錶 。（圖／公關照）

▲▼ 金鐘腕錶 。（圖／公關照）

▲范少勳戴伯爵白金鑽石相對陀輪高級工藝腕錶（上）25,000,000元，頂級藍寶石鑽石戒指27,000,000元。

范少勳今所戴的伯爵Polo相對陀飛輪頂級鑽錶，集鐘錶複雜工藝與精湛珠寶鑲嵌工藝於一身，因此身價高達2500萬元，更驚人是指間鑲嵌15.98克拉斯里蘭卡藍寶石的戒指為全球獨一無二之作，主石周圍鑲飾不同切割鑽石放閃，價值2700萬元；而溫昇豪所戴的寶格麗Octo Roma Tourbillon Lumierre光之陀飛輪腕錶採鏤空手動上鍊機芯，顯示時間的環圈鑲嵌美鑽與藍寶石，錶圈、錶殼與錶耳也鑲滿梯鑽，為他的正裝增添亮點。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，温昇豪《茶金》。（圖／攝影中心攝）

▲溫昇豪一身黑裝靠寶格麗鑽石項鍊與陀飛輪鑽錶添亮點。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘腕錶 。（圖／公關照）

▲溫昇豪戴的寶格麗Octo Roma Tourbillon Lumiere光之陀飛輪腕錶，10,790,000元。

劉冠廷雖然角逐男配角獎失利，但出色穿搭依然話題性十足，他巧搭卡地亞（Cartier）Juste un Clou玫瑰金鑽石胸針、鏤空美洲豹頭戒指，以及結合琺瑯與金箔工藝的Ronde Louis Cartier Panthère Fragmentation d'Or美洲豹腕錶，流露時髦風格。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，劉冠廷《火神的眼淚》。（圖／攝影中心攝）

▲劉冠廷巧搭卡地亞Juste un Clou玫瑰金鑽石胸針、美洲豹頭戒指與美洲豹錶。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘腕錶 。（圖／公關照）

▲劉冠廷佩戴卡地亞Ronde Louis Cartier Panthère Fragmentation d'Or美洲豹琺瑯金箔腕錶，2,950,000元。

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金鐘, 金鐘獎, 金鐘57, 第57屆金曲獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 范少勳, 溫昇豪, 劉冠廷

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