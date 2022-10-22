金鐘時尚／《華燈》女團辣爆！楊謹華胸前深V、劉品言「側條開衩」超心機

▲楊謹華和劉品言都選穿黑色禮服，但同樣藏有小心機、辣翻全場。



記者張毓容／台北報導 圖／攝影中心

繼昨晚「節目類」金鐘獎落幕後，第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今（22日）晚間盛大登場，紅毯進行到後半段，《華燈初上》的「光酒店女團」接連現身，掀起紅毯一波高潮。其中「蘇媽媽」楊謹華和「Hana」劉品言不約而同選擇黑色系禮服，更同樣性感到不行！楊謹華胸前大V領搭配紅唇，美豔又霸氣；而劉品言則是側面鏤空一整條，一轉身辣到驚叫聲不斷。

以《華燈初上》裡蘇媽媽一角5度角逐金鐘女主角獎的楊謹華，與「Rose媽媽」林心如、「阿季」謝瓊煖和劉品言接連踏上星光紅毯。今日選穿Alex Perry黑色長禮服的她，胸前大V完美展現她曲線優美的肩頸、美胸，緞面材質搭配貼身設計，讓緊實身型一覽無遺。

她更以精緻搶眼的水鑽項鍊、耳環、大戒指等總價484萬8000元的Boucheron珠寶為整體造型增加亮點，搭配微捲長髮和紅唇妝，性感美豔同時又大器優雅，展現奪金氣勢。

而同樣以《華燈初上》入圍女配角獎的劉品言，今日則是選穿西班牙設計師品牌Isabel Sanchis的黑色平口禮服，側面開衩設計超搶眼！從胸側一路開到腳下，一整條全鏤空，大秀美腿和腰側曲線，搭配背後白色超大蝴蝶結設計，甜美性感兼具，令人印象深刻。她同樣在頸部和耳上配戴總價約1100萬元的Piaget珠寶，點綴容易顯得沉悶的黑色系穿搭，更為整體造型增添優雅氣息。

