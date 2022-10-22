金鐘時尚／范少勳奪第一！「紅毯3帥」陳亞蘭扮男裝壓過楊祐寧、温昇豪

記者鮑璿安／台北報導

第57屆電視金鐘獎「戲劇類」星光大道在稍早告一段落，又到了精彩的造型評選時刻，《ET FASHION》特別邀請知名設計師品牌JENN LEE主理人李維錚擔任評審，為大家選出「紅毯三帥」，最終第一帥不負眾望由范少勳拿下，她直言「非常帥」，尤其是西裝將身材勾勒得很棒，每個細節都恰到好處。而陳亞蘭「女扮男裝」新造型驚喜拿下第二名，帥過一票男星。

第一帥 范少勳

▲范少勳身著一套Alexander McQueen 黃黑色暈染西裝，奪下紅毯第一帥 。（圖／攝影中心攝）



范少勳身著一套Alexander McQueen 黃黑色暈染西裝亮相，是今夜少有的配色，李維錚大讚：「噴漆很帥，黃黑色感到隨性，非常有高級感，尤其是他的西裝很fit（修身），配合身材遊走恰到好處，連同耳環的點綴上，散發出貴公子的感覺，帶點小叛逆非常帥。」

第二帥 陳亞蘭

▲《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝造型瀟灑。（圖／攝影中心攝）

陳亞蘭以《嘉慶君遊台灣》成為首位入圍男主角獎的女演員，她今晚「女扮男裝」帥氣亮相，李維錚提到：「她一出來就讓我雞皮疙瘩起來！扮男裝太帥了，走路的時候搖曳生姿。」尤其陳亞蘭DUNHILL紅色襯衫大開胸搭配上領帶裝飾，李維錚點出，「領帶打得很低，很瀟灑又性感！我很喜歡項錬的垂墜感剛好聚焦在胸口。」她認為通常女生胸前開很低較難拿捏性感度，但在陳亞蘭的男裝打扮成功散發中性韻味，又有現代感。

第三帥 薛仕凌

▲薛仕凌選穿Louis Vuitton （路易威登）咖啡色西裝，配色大膽。（圖／攝影中心攝）

薛仕凌選穿Louis Vuitton （路易威登），來自2022秋冬系列的咖啡色西裝鑲嵌火焰花造型珠寶鈕扣，硬挺剪裁之外搭配紫色絲緞襯衫，助他成功擠入三帥名單。李維錚認為，配色非常大膽，捨棄了普遍的黑色系，反而選擇了特別的咖啡色，而且接近腰間位置有珠寶點綴非常漂亮，鬍子造型也感到是渾然天成，讓人眼睛一亮。

▲楊祐寧。（圖／攝影中心攝）





▲温昇豪。（圖／攝影中心攝）

總結本屆金鐘紅毯男星們的造型表現，李維錚認為楊祐寧、溫昇豪就是標準的「帥哥組」，可惜在造型選擇上少了驚喜，偏向安全牌所以與三帥擦身。另外，她也特別給予林鶴軒（大鶴）鼓勵，表示他所演繹的紅色西裝，肩線處理上十分漂亮，且大膽的選色以及寬鬆感與薛仕凌有共同點，她建議男星在西裝尺寸上不一定要那麼貼合身體，也能創造不一樣的帥度。

▲林鶴軒的紅色西裝尺寸寬鬆恰到好處。（圖／攝影中心攝）

▲設計師李維錚Jenn Lee擔任《ET FASHION》第57屆金鐘獎電視戲劇類紅毯評審。（圖／ETFASHION製圖 ）