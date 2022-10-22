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金鐘時尚／陳庭妮高級性感擠進「紅毯5美」　謝盈萱擊敗「華燈女團」奪第一！

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記者王則絲／台北報導

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（22日）晚間盛大登場，本屆星光大道大咖雲集，《ET FASHION》此次邀請到設計師品牌JENN LEE主理人擔任評審，替女星們的紅毯戰袍造型給出點評，經過一番激烈廝殺後，「紅毯5美」終於選出，由謝盈萱的酷美造型奪下第一美，緊接著是《華燈初上》的媽媽們全體PK，霸佔不少名次，可惜的是，這回陳意涵作為遺珠落榜了。

第一美：謝盈萱

謝盈萱於紅毯上大多選擇帥氣的造型，與其他女星做出區別，今年不例外，選以JUUN.J黑色降落傘西裝搭配拉鍊長裙，JENN LEE直讚服裝的肩膀線條：「把她很有霸氣的態度詮釋得很完美。裙子的拉鍊超級酷，很有魅力。」同時Harry Winston的垂墜耳環、胸針也點綴得恰到好處。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，謝盈萱《俗女養成記 2》、《四樓的天堂》。（圖／攝影中心攝）

▲謝盈萱。（圖／攝影中心攝）

第二名：謝瓊煖

「阿季」謝瓊煖最近因戲角色需求剃了平頭，讓JENN LEE直呼：「超級帥，我一直很欣賞敢於突破框架的舉動。」謝瓊煖今晚穿著設計師品牌CHEVAL的變化西裝褲裝造型，胸前深V設計露出事業線，大膽且性感，JENN LEE點評：「為硬派的髮型增加了女人味，很喜歡這樣的反差。」

▲謝瓊煖 。（圖／攝影中心）

▲謝瓊煖。（圖／攝影中心攝）

第三名：劉品言

「華燈女團」一出場讓女星的紅毯戰爭更激烈了，劉品言今晚紅毯戰袍令人眼睛一亮，一襲來自西班牙設計師品牌Isabel Sanchis的黑色平口禮服，在側邊做了一整條鏤空的設計，JENN LEE強調：「走起來那個擺動、跟身體扭動的感覺，讓她看起來很可口。」JENN LEE也認為，禮服後方的巨大蝴蝶結，增添份量感，是在紅毯上增加記憶點的好選擇。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，劉品言《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，劉品言《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲劉品言。（圖／攝影中心攝）

第四美：陳庭妮

紅毯常勝軍陳庭妮今天選穿CELINE的亮片禮服，在剪裁設計上跳脫傳統，以繞脖的方式連接裙襬、內搭小可愛，JENN LEE點出：「小可愛的窄度恰到好處，非常性感。」不只露出肩頸線條、腰線與背部，還在腿邊開了高衩，不過JENN LEE認為：「很欣賞她露出肌膚這麼多，卻不會讓人覺得俗氣，讓我覺得很高級俐落。」

▲陳庭妮。（圖／攝影中心）

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，陳庭妮《火神的眼淚》。（圖／攝影中心攝）

▲陳庭妮。（圖／攝影中心攝）

第五美：林心如、楊謹華並列

「華燈女團」實在太難抉擇了，讓評審誰都無法捨棄。林心如以「紅毯之王」Oscar de La Renta的湖水藍色平口禮服大器登場，先在顏色上就比別人吸睛，JENN LEE稱讚服裝：「左右邊設計不對稱，蠻活潑的。」尤其是走動時的樣子，讓她覺得特別美。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，林心如《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲林心如。（圖／攝影中心攝）

楊謹華於紅毯上身穿ALEX PERRY貼身禮服，胸線與肩膀的剪裁優雅性感，搭配上典雅的紅唇妝容與髮型，讓她整個人散發經典美，加上Boucheron項鍊跟耳環，更提升古典感受。不過JENN LEE指出楊謹華為何僅列入第五名的原因，「我還是比較欣賞大膽一點的設計。」

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，楊謹華《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，楊謹華《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲楊謹華。（圖／攝影中心攝）

遺珠：陳意涵

陳意涵為今晚少數選擇褲裝的女星之一，撞色的上、下身搭配讓JENN LEE第一眼的就覺得很可愛，上衣延伸的拖地衣襬特別有存在感，不過由於陳意涵的體態纖瘦，褲頭似乎有些不合身，JENN LEE坦言：「原本把陳意涵排在蠻前面的名次，但後面看到華燈的人出來，很可惜，就變成遺珠。」

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，頒獎人陳意涵。（圖／攝影中心攝）

▲陳意涵。（圖／攝影中心攝）

▲第57屆金鐘獎星光大道評審。（圖／ETFASHION製圖 ）

▲設計師李維錚Jenn Lee擔任《ET FASHION》第57屆金鐘獎電視戲劇類紅毯評審。（圖／ETFASHION製圖 ）

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