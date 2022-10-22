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金鐘時尚／林心如狠鬥楊謹華　5000萬珠寶加身登最貴氣女星寶座

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▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，林心如《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲林心如穿Oscar de La Renta禮服，配上5000萬元的CINDY CHAO珠寶。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

《華燈初上》中「Rose媽媽」林心如與「蘇媽媽」楊謹華戲裡戲外鬥得兇，今登上金鐘獎紅毯一樣互不相讓，各自展現傲人的時尚資源爭紅毯最美，才剛出席過台灣珠寶設計師品牌CINDY CHAO活動的林心如硬是坐上全場最貴氣女星寶座，戴上5000萬元的CINDY CHAO頂級珠寶力壓楊謹華等眾女星。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，林心如《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

 

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲林心如戴CINDY CHAO White Label系列羽毛耳環（左起），緞帶戒指與四季樹枝手環。（圖／品牌提供）

林心如選擇的亮色Oscar de La Renta禮服已夠吸睛，她還搭配CINDY CHAO White Label系列羽毛鑽石耳環，以及緞帶造型鑽戒與鑲嵌白鑽、黃鑽、粉紅剛玉、玫瑰榴石的四季樹枝手環，優雅大器。來勢洶洶的楊謹華身穿黑色低胸禮服，配上Boucheron Serpent Boheme Solartie鑽石項鍊、Vendome Lisere海水藍寶石戒指，展現時尚資優生風範。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，楊謹華《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲楊謹華以黑色禮服搭配Boucheron珠寶相當亮眼。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲楊謹華戴Boucheron Serpent Boheme Solartie鑽石項鍊（上）2,680,000元，Vendome Lisere海水藍寶石戒指1,180,000元。

本屆金鐘獎紅毯女星所選的珠寶，清一色都是安全牌的白鑽款式，尤其是項鍊多以簡潔俐落的線條為主，蔡淑臻戴寶格麗細版的Serpenti鑽石項鍊配方形領藍色禮服，擔任頒獎人的陳意涵選擇Tiffany & Co. Victoria®花簇鉑金鑲鑽項鍊；而以《第一次遇見花香的那刻》奪下迷你劇集電視電影女主角獎的林辰唏所戴的De Beers鑽石項鍊，更是不會出錯的百搭款，是枕形切割鑽石成圈的Aura項鍊。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，頒獎人陳意涵。（圖／攝影中心攝）

▲擔任頒獎人的陳意涵選擇風格優雅的Tiffany Victoria®系列珠寶。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲陳意涵所戴的Tiffany Victoria®花簇鉑金鑲鑽項鍊，2,780,000元。（圖／品牌提供）

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，蔡淑臻《我是自願讓他殺了我》。（圖／攝影中心攝）

▲蔡淑臻方形領禮服絕配寶格麗Serpenti系列珠寶。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲蔡淑臻戴寶格麗Serpenti系列白K金鑽石項鍊，2,240,000元。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，林辰唏《第一次遇見花香的那刻》。（圖／攝影中心攝）

▲林辰唏以亮黃色的兩截式禮服配上De Beers 1000萬元珠寶，十分俏麗。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲林辰唏選擇經典的De Beers Aura高級珠寶枕形切割鑽石項鍊，7,200,000元。

較大膽的穿搭當屬名模出身的陳庭妮，選戴卡地亞（Cartier）總價近1400萬元的美洲豹作品，黑白斑紋恰好呼應她閃閃發亮的CELINE禮服，當中最吸睛為上千萬元的Panthère de Cartier 美洲豹頂級珠寶腕錶，兩頭美洲豹盤踞於腕錶錶盤之上，象徵守護光陰流；角逐視后寶座的謝盈萱則展現穿搭巧思，將海瑞溫斯頓（Harry Winston）Ultimate Emerald Signature 腕錶轉化為胸針，耳際的Chandelier鑽石長耳環也璀璨耀眼，氣勢十足。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，陳庭妮《火神的眼淚》。（圖／攝影中心攝）

▲陳庭妮以Celine禮服配上1400萬元卡地亞美洲豹珠寶與珠寶錶。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲陳庭妮戴Panthère de Cartier美洲豹頂級珠寶腕錶，10,400,000元。（圖／品牌提供）

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，謝盈萱《俗女養成記 2》、《四樓的天堂》。（圖／攝影中心攝）

▲角逐視后的謝盈萱戴海瑞溫斯頓總價近2860萬的頂級珠寶展現氣勢。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲謝盈萱將海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature珠寶錶轉換成胸針。（圖／品牌提供）

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