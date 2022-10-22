金鐘時尚／林心如、楊謹華穿「黑白配」頒獎！《華燈》宿敵同戴鑽石耳環

▲林心如、楊謹華典禮中換穿「黑白配」第二套禮服，展現相愛相殺好默契。（圖／三立提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

第57屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮於今（22日）晚間盛大登場，以《華燈初上》雙雙入圍「戲劇節目女主角獎」的兩位「媽媽」林心如和楊謹華，同時也於典禮中擔任3項獎項頒獎人，兩人換上對比明顯但又和諧的「黑白配」禮服，還同樣戴上鑽石垂墜型耳環，展現相愛相殺的好默契；而蔡淑臻也在頒獎時換上第二套粉色抓皺禮服，大秀名模風采。

以《華燈初上》備受關注的「Rose媽媽」林心如和「蘇媽媽」楊謹華，繼紅毯造型獲得眾多好評後，共同擔任「迷你劇集／電視電影」編劇、男主角、女主角等3項獎項的頒獎人。楊謹華換上Valentino黑白條紋禮服，如花苞般的領口搭配貼身設計，襯托出緊實好身材，不同於紅毯的盤髮造型搭配Boucheron鑽石耳環，更完美展現了她優美的肩頸線條。

而林心如則是換上亮片裝飾拼接全黑禮服，同樣貼身設計展現緊實好身材，手臂的亮片拼貼設計加上閃亮的寶格麗耳環、戒指點綴，讓低調中又多了吸睛點。兩位媽媽的服裝看似相對，但看起來又很和諧，尤其她們同樣戴上垂墜型鑽石耳環搭配盤髮造型，就像在呼應劇裡一開始的好閨蜜情誼，但又各有風格。

而入圍「迷你劇集／電視電影女配角」獎的蔡淑臻則是「最具人氣戲劇節目獎」的頒獎人，典禮中也很有誠意的換上了第二套粉色禮服，單肩設計加上腰間大型抓皺設計超搶眼，身材高挑的她不愧是名模出身，完美撐起繁複設計，展現優雅甜美氣質。

