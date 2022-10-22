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金鐘時尚／個人意見批：陳意涵變時尚小白菜、王渝萱穿中年阿伯高腰褲

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記者李薇／台北報導

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在22日晚間登場，現場星光大道紅毯上眾星雲集，每個藝人都使出渾身解術比美比帥，部落客個人意見就認為，陳意涵的淺綠色扭結上衣搭配淡灰色寬褲，讓她看起來像一棵「時尚感滿分的小白菜」。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，頒獎人陳意涵。（圖／攝影中心攝）

▲陳意涵當時尚小白菜。（圖／攝影中心攝）

演員王渝萱以一頭公主切髮型走上紅毯，搭配BURBERRY的連身褲裝，展現出俐落風格，個人意見則表示，這衣服就是「中年阿伯把高腰拉到極致的一種設計」，看起來頗親切。

▲王渝萱。（圖／攝影中心）

▲王渝萱看起來很像穿了阿伯的高腰褲。（圖／攝影中心攝）

以《華燈初上》入圍戲劇節目女配角獎的劉品言，以西班牙設計師品牌Isabel Sanchis的黑色平口禮服亮相，左側一條全空設計讓人矚目，但個人意見認為，後面的裙襬感覺很畫蛇添足，很像是「我怕頒獎太久，所以把飯店的被套和枕頭套別在禮服後面一起帶來了」。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，劉品言《華燈初上》。（圖／攝影中心攝）

▲劉品言把棉被、枕頭搬上紅毯。（圖／攝影中心攝）

還有以主持人身份登上紅毯的曾寶儀，以一身Iris Van Herpen的裸膚色透膚紋理禮服亮相，個人意見認為，是一件值得細細研究的禮服，「但是要說的話也很像一盤冰花煎餃，成精的冰花煎餃」。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，頒獎典禮主持人曾寶儀。（圖／攝影中心攝）

▲曾寶儀挑戰當冰花煎餃。（圖／攝影中心攝）

這次紅毯上也有不少「大咖女星」登場，像是林心如、楊謹華、邵雨薇等等，雖然穿搭都很精緻，但卻讓個人意見認為，就是一個「經典女星造型」，感覺都打安全牌，整體而言都稍嫌保守，相較於男星在服裝的精彩度似乎更勝女裝。

▲個人意見。（圖／攝影中心）

▲楊謹華、林心如、邵雨薇穿搭都偏經典保守。（圖／攝影中心攝）

針對男裝的部分，個人意見就大讚范少勳的Alexander McQueen黑黃暈染西裝，展現出高度的時尚感，腳下的白色靴子也是很有勇氣的選擇，另外，陳亞蘭女扮男裝也是很新鮮的搭配，「我喜歡大尺寸西裝的中性感，但是胸前鈕扣和珠寶搭配又帶有一分女性的柔美」。

▲個人意見。（圖／攝影中心）

▲范少勳、陳亞蘭穿搭大膽時髦。（圖／攝影中心攝）

關鍵字：

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