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金鐘時尚／最辣頒獎人孫盛希上下開洞　台牌「拉鏈戰袍」襯托美腿

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記者鮑璿安／台北報導

第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮進入高潮階段，連頒獎人造型也很有看頭， 稍早女星孫盛希搭檔資深音樂人侯志堅頒發「主題歌曲獎」、「戲劇配樂獎」，孫盛希特別換上台灣設計師品牌JENN LEE服飾，以大膽的拉鏈元素遊走裙身，帶來搶眼變化性，露出一雙長腿造型非常吸睛。

▲孫盛希 。（圖／三立電視提供）

▲孫盛希（右）搭檔資深音樂人侯志堅頒發「主題歌曲獎」、「戲劇配樂獎」 。（圖／三立電視提供）

孫盛希並未走今晚紅毯，而是直接驚喜登台頒獎，她穿上JENN LEE 2022秋冬系列服飾，不規則長度的裙襬巧妙加持下露出美腿，並用以金屬廢棄拉鍊頭成為亮點，帶來柔中帶剛的效果。《ET FAHSION》特別採訪了設計師李維錚，她見到孫盛希的演繹後表示：「我特別喜歡她用帶有有點搖滾的方式來詮釋我們的作品，性感又酷酷的，覺得很現代很有力量。」

▲孫盛希 。（圖／三立電視提供）

▲孫盛希穿上JENN LEE 2022秋冬系列服飾大秀美腿。（圖／三立電視提供）

李維錚提到：「這季我們試圖用服裝詮釋愛，愛對我來說是流動的能量，所以我們特別把服裝左半部較短的那邊，每一條拉鏈都做成些許不同的流動方向，也刻意做得不服貼，營造流動的視覺。」此外，李維錚也為《ET FASHION》擔任本屆金鐘紅毯造型評審，稍早已經為大家評選出紅毯5美、3帥名單，分別由謝盈萱與范少勳奪冠。

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▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，林鶴軒《池塘怪談》製作團隊。（圖／攝影中心攝）

▲林鶴軒（大鶴）穿上台灣設計師RAYCHU作品。（圖／攝影中心攝）

越來越多藝人選擇在三金典禮上穿著台灣設計，像是今年林鶴軒（大鶴）穿上RAYCHU作品，品牌擅長發揮無性別風格，抹去男女性別界線照樣耐看，這套寬版西裝搭配俐落剪裁，造型感也相當豐富。同樣相中紅色西裝的還有頒獎人孫可芳，搭檔宋柏緯高顏值登台，兩人默契一紅一白無聲呼應，中性之外又能夠帶來正式感。

▲金鐘頒獎典禮 。（圖／三立電視提供）

▲孫可芳（左）、宋柏緯受邀擔任頒獎人 。（圖／三立電視提供）

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘57典禮, 金鐘57, 第57屆金鐘獎, 2022金鐘獎, 孫盛希, JENN LEE

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