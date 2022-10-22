金鐘時尚／楊謹華復古紅唇奪最美妝髮　陳庭妮「1色妝容」超時尚

▲女星紅毯造型不只比戰袍，更比妝髮搭配。（圖／攝影中心）

記者張毓容／台北報導

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今（22日）晚間盛大登場，星光大道上女星爭美不只比服裝、珠寶，更比妝容髮型，妝髮搭配是否得宜會影響到造型美度被拉垮或更提升。《ET FASHION》票選出今晚紅毯妝髮前3名，第一名由「蘇媽媽」楊謹華霸氣奪下，而陳庭妮時尚俐落的「1色妝容」也搭得很完美緊追在後。

Top 3：劉品言



以《華燈初上》入圍本屆戲劇女配角獎的劉品言，今晚一踏上紅毯就讓人眼前一亮，選穿西班牙設計師品牌Isabel Sanchis黑色平口禮服的她，不僅造型獲得設計師評選為紅毯第三美，連妝髮都美得很剛好！為了搭配搶眼有份量感的禮服，她將及肩短髮往後梳成貼頭，帶光感的質感讓髮型不死板，妝容則以輕透有光澤的肌膚搭配乾淨眼妝，唇頰選擇同色系的裸橘色調，帶出好氣色更襯出時尚感。

Top 2：陳庭妮



紅毯常勝軍陳庭妮今日造型依舊廣受好評，選穿設計超特別的CELINE深藍色亮片禮服，露出肩頸、美背、腰線和大長腿，但性感得很時尚，不會讓人覺得俗氣。為了平衡露出大面積的禮服，她將頭髮全盤起，在耳邊幾撮抽鬚，增添隨性感，更把妝容色彩減至最低，只在唇頰用淡雅的珊瑚橘帶出好氣色，再以根根分明的睫毛搭配野生眉，細緻俐落的妝髮與吸睛禮服相得益彰。

Top 1：楊謹華



「蘇媽媽」楊謹華在紅毯一現身就美翻眾人，以一襲Alex Perry貼身黑禮服展現優雅氣質又大秀好身材，雖然在設計師評選中因「設計不夠大膽」僅獲得第五美，但妝髮可說是搭配完美。刻意垂放的長捲髮，不僅為性感造型增添若隱若現的神秘感，更帶出慵懶女人味，妝容則以復古紅唇為重點，再用細緻上揚眼線和乾淨睫毛搭配強調眉流感的眉毛，不讓紅唇淪於俗氣，同時讓整體造型更有時尚氣勢。