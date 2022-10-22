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金鐘時尚／陳亞蘭「拿掉鬍子」奪最佳男主！謝盈萱台上鬧笑話依然美翻

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記者王則絲／台北報導

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮上，「最佳男主角獎」就在剛剛宣布由56歲女星陳亞蘭奪得，這是史上第一位女演員獲得男主角獎，締造歷史性的一刻，她拿下鬍子，以一襲黑色宮廷袖禮服上台領獎，端莊美麗；獲得本季「最佳女主角獎」的則是雙料入圍的謝盈萱，她在典禮中換上了黑色露背禮服，詮釋霸氣，即使在台上鬧了個笑話依然美翻。

▲第57屆電視金鐘獎戲劇類戲劇節目女主角獎得主謝盈萱與男主角獎得主陳亞蘭。（圖／攝影中心攝）

▲（左）陳亞蘭、（右）謝盈萱俏皮親吻合照。（圖／攝影中心攝）

陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》劇中女扮男裝之姿，與《逆局》朱軒洋、《斯卡羅》查馬克．法拉屋樂、《茶金》郭子乾、《華燈初上》楊祐寧、《茶金》温昇豪共同角逐視帝，稍早在星光大道上還貼上了鬍子，並以中性襯衫、西裝造型，擠入「紅毯3帥」行列。

▲▼第57屆電視金鐘獎戲劇類戲劇節目男主角獎，陳亞蘭/嘉慶君遊臺灣。（圖／攝影中心攝）

▲▼第57屆電視金鐘獎戲劇類戲劇節目男主角獎，陳亞蘭/嘉慶君遊臺灣。（圖／攝影中心攝）

▲陳亞蘭獲得本屆金鐘獎最佳男主角。（圖／攝影中心攝）

典禮中陳亞蘭拿下鬍子，回歸女性角色，穿著一襲大器禮服參加盛會，澎澎的袖子、搭配黑透紗手套，不只修飾，也提升典雅氣質，並有伯爵珠寶點綴胸前、耳際，腳上Roger Vivier的方釦高跟鞋亦是小亮點，回到女裝的模樣給人一種反差感，特別美麗。

▲陳亞蘭伯爵珠寶。（圖／品牌提供）

▲陳亞蘭伯爵珠寶。（圖／品牌提供）

▲PIAGET 頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊、耳環。（圖／公關照）

謝盈萱以《四樓的天堂》與《俗女養成記2》雙料入圍最佳女主角獎，最終以《四樓的天堂》奪得獎項，台上還誤以為是《俗女》的陳嘉玲角色得獎，鬧了個笑話，脫口而出「FXXK」成為典禮高潮橋段。

▲第57屆電視金鐘獎戲劇類戲劇節目女主角獎，謝盈萱/四樓的天堂。（圖／攝影中心攝）

▲第57屆電視金鐘獎戲劇類戲劇節目女主角獎，謝盈萱/四樓的天堂。（圖／攝影中心攝）

▲謝盈萱獲得本屆金鐘獎最佳女主角。（圖／攝影中心攝）

謝盈萱在典禮中也換上了另一套造型，她選穿Sportmax黑色不對稱斜領禮服登台，前衛設計感之中蘊含女人味，手上的黑色皮手套凸顯強烈個性，成為加分亮點，搭配Harry Winston的Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕錶以及鑽石項鍊、耳環，加上腳上的長靴，襯托最佳女主角的霸氣。

▲謝盈萱 海瑞溫斯頓。（圖／品牌提供）

▲海瑞溫斯頓 Ultimate Emerald Signature 頂級珠寶腕錶。（圖／公關照）

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金鐘獎, 金鐘57典禮, 金鐘57, 第57屆金鐘獎, 2022金鐘獎, 陳亞蘭, 謝盈萱

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