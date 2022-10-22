金鐘時尚／陳亞蘭「拿掉鬍子」奪最佳男主！謝盈萱台上鬧笑話依然美翻

記者王則絲／台北報導

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮上，「最佳男主角獎」就在剛剛宣布由56歲女星陳亞蘭奪得，這是史上第一位女演員獲得男主角獎，締造歷史性的一刻，她拿下鬍子，以一襲黑色宮廷袖禮服上台領獎，端莊美麗；獲得本季「最佳女主角獎」的則是雙料入圍的謝盈萱，她在典禮中換上了黑色露背禮服，詮釋霸氣，即使在台上鬧了個笑話依然美翻。

▲（左）陳亞蘭、（右）謝盈萱俏皮親吻合照。（圖／攝影中心攝）



陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》劇中女扮男裝之姿，與《逆局》朱軒洋、《斯卡羅》查馬克．法拉屋樂、《茶金》郭子乾、《華燈初上》楊祐寧、《茶金》温昇豪共同角逐視帝，稍早在星光大道上還貼上了鬍子，並以中性襯衫、西裝造型，擠入「紅毯3帥」行列。

▲陳亞蘭獲得本屆金鐘獎最佳男主角。（圖／攝影中心攝）



典禮中陳亞蘭拿下鬍子，回歸女性角色，穿著一襲大器禮服參加盛會，澎澎的袖子、搭配黑透紗手套，不只修飾，也提升典雅氣質，並有伯爵珠寶點綴胸前、耳際，腳上Roger Vivier的方釦高跟鞋亦是小亮點，回到女裝的模樣給人一種反差感，特別美麗。

▲PIAGET 頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊、耳環。（圖／公關照）



謝盈萱以《四樓的天堂》與《俗女養成記2》雙料入圍最佳女主角獎，最終以《四樓的天堂》奪得獎項，台上還誤以為是《俗女》的陳嘉玲角色得獎，鬧了個笑話，脫口而出「FXXK」成為典禮高潮橋段。

▲謝盈萱獲得本屆金鐘獎最佳女主角。（圖／攝影中心攝）



謝盈萱在典禮中也換上了另一套造型，她選穿Sportmax黑色不對稱斜領禮服登台，前衛設計感之中蘊含女人味，手上的黑色皮手套凸顯強烈個性，成為加分亮點，搭配Harry Winston的Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕錶以及鑽石項鍊、耳環，加上腳上的長靴，襯托最佳女主角的霸氣。

▲海瑞溫斯頓 Ultimate Emerald Signature 頂級珠寶腕錶。（圖／公關照）