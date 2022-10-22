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金鐘時尚／曾寶儀透膚裝被評「冰花煎餃」　印滿劇照褲裝最有戲

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▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，頒獎典禮主持人曾寶儀。（圖／攝影中心攝）

▲曾寶儀穿Iris Van Herpen的裸膚色透膚紋理禮服搭配Boucheron Serpent Bohème珠寶登金鐘紅毯。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮由曾寶儀挑大樑主持，她從紅毯至整場典禮，一連換上4套不同風格的禮服展現高「衣Q」，當中以紅毯所穿的Iris Van Herpen裸膚色透膚紋理禮服，以及典禮中斜肩褲裝最令人印象深刻，前者風格浪漫，但被部落客個人意見評為「冰花煎餃」，後者則布滿此次入圍戲劇的劇照，很有戲！

▲▼ 金鐘獎主持人曾寶儀 。（圖／三立電視提供）

▲曾寶儀黑裝又帥又美，搭配Boucheron鑽石耳環與Animaux動物系列Pegase馬頭造型戒指。（圖／三立電視提供）

▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲曾寶儀戴Boucheron Liseré系列黑漆飾邊鑽石耳環，403,000元。（圖／Boucheron）

曾寶儀連換4套禮服各有特色，第一套Iris Van Herpen裸膚色禮服開前岔露美腿，浪漫設計藉由寬版腰封達到平衡美感，不過部落客個人意見認為很像一盤冰花煎餃，「成精的冰花煎餃」。拉開典禮序幕時，她則換上又帥又美的黑色禮服，上半身是帥帥的領結正裝、下半身則是女人味十足的紗裙，配上法國珠寶品牌Boucheron Liseré系列黑漆飾邊鑽石耳環與Animaux動物系列Pegase馬頭戒指，漂亮開場。

▲▼ 金鐘獎主持人曾寶儀 。（圖／三立電視提供）

▲▼ 金鐘獎主持人曾寶儀 。（圖／三立電視提供）

▲曾寶儀換上斜肩褲裝正反都有看頭，上面布滿本屆金鐘獎入圍戲劇的劇照。（圖／三立電視提供）

而曾寶儀最具話題性的一套，當屬以《茶金》、《斯卡羅》入圍最佳造型獎的姚君為她打造的斜肩褲裝，將今年入圍戲劇的劇照都印在衣服上，胸口部是《茶金》和《俗女養成記2》，腹部是《孟婆客棧》，背後則是《斯卡羅》、《良辰吉時》的劇照，每一個角度都有看頭；而她主持金鐘獎的最後一套造型，為平口設計的八分長菱格紋蓬裙禮服，俏麗的設計很適合嬌小的她。

▲▼ 金鐘獎主持人曾寶儀 。（圖／三立電視提供）

▲曾寶儀身穿菱格紋蓬裙禮服相當俏麗。（圖／三立電視提供）

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關鍵字：

金鐘, 金鐘獎, 金鐘57, 第57屆金鐘獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 曾寶儀

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