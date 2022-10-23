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戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起

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▲▼最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

你愛吃醋嗎？或是另一半是醋罈子？其實會吃醋也是因爲很在乎你，偶爾的吃醋行為還能增進彼此之間的親密感情，而12星座中最愛吃醋的3個星座，有的是對另一半佔有慾很強，最好另一半身邊沒有任何異性出去，也有些人是比較容易沒有安全感，而變得敏感，來看看你或另一半上榜了嗎？

▲▼最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強 。（圖／翻攝IG）

Top 3：處女座

追求完美、重視細節的處女座，因為對許多事要求都很高，常給人愛挑惕的印象，他們不只對自己很嚴格自律，對於另一半的要求也很高，甚至在感情也有「潔癖」，一點沙子都容不下，另一半跟異性來往稍微密切一點，或是對異性好一點，他們都無法忍受，打翻醋罈子的他們不是直接翻臉生氣不理人，就是可能會鬧得天翻地覆，難以收場。

▲▼最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強 。（圖／翻攝IG）

Top 2：巨蟹座

平時對人很溫柔體貼又善解人意的巨蟹座，富有同情心，也很喜歡照顧別人，但在他們溫和的外表底下，有一顆敏感脆弱的心，容易多愁善感、缺乏安全感，另一半身邊一有什麼風吹草動，他們就忍不住開始多疑、吃醋，甚至傷心難過、淚流不止，一點小事就能讓他們大發醋味。

▲▼最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強 。（圖／翻攝IG）

Top 1：天蠍座

外在看起來神秘高冷的天蠍座，其實是12星座中感情最強烈的星座，論起愛吃醋更是第一。天生佔有慾強烈的他們，只要看到另一半跟異性走得稍微近一點或互動不錯，就會打翻醋罈子，恨不得一天24小時都黏在另一半身邊，可以時時刻刻掌握另一半的一舉一動，直接擋掉所有可能威脅。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 情侶, 吃醋, 愛吃醋, 醋罈子, 天蠍, 巨蟹, 處女

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