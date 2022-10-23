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99%的人都做錯的牙齒護理方法　飲料想喝就喝根本就是蛀牙殺手

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、pexels

牙齒是每天都需要使用的器官，很多人都知道它好用，但卻常常忽略要好好保養，以下就盤點呵護牙齒不能做的常見習慣，幾乎99%都做錯過，很多人都不知道養護牙齒應該從日常做起，這樣長時間下來才能保持白皙乾淨不蛀牙。

▲牙膏,牙刷,刷牙,Rucipello,牙齒,Grants,red seal。（圖／品牌提供、pexels）

＃餐後不漱口

很多人都有餐後不漱口的習慣，這樣容易讓食物殘渣留在嘴裡，長時間下來就容易出現蛀牙、口氣不好的問題，建議餐後可以用白開水漱口，更好的話就是吃過東西就刷牙，保持口腔清潔。

＃過於用力的橫刷

不少人刷牙都會潦草了是，橫向嚕一嚕就結束，同時用力處理，但這樣很容易讓牙齒磨損、刷不乾淨，建議可以使用「貝氏刷牙法」，讓牙齒保持清潔乾淨。

＃喝飲料止渴

這幾乎已經是台灣人的日常，口渴就來一杯手搖飲，但這樣其實在口乾的時候，唾液減少、對口腔的保護力減弱，高糖飲料又容易破壞法瑯質，建議喝水才是健康又不傷身的選擇。

【推薦單品】

＃Rucipello 秘境森林牙膏，100g、售價520元

▲牙膏,牙刷,刷牙,Rucipello,牙齒,Grants,red seal。（圖／品牌提供、pexels）

南韓代購早就賣到翻的Rucipello牙膏系列，正式在10月登陸台灣，隸屬於LG集團旗下的精品牙膏，不僅外型包裝相當時髦，重點是刷起來的泡沫極其細緻，裡面更是蘊含濟州海岸的天然藻類植萃，可以幫助保護牙齒與牙齦的健康。

＃Grants 大自然蜂膠牙膏，110g、售價200元

▲牙膏,牙刷,刷牙,Rucipello,牙齒,Grants,red seal。（圖／品牌提供、pexels）

來自澳洲的Grants在當地已經有38年的時間，可以說是非常經典、家喻戶曉的品牌，最近引進台灣販售，其中，最推薦的就是大自然蜂膠牙膏，裡面擁有澳洲蜂膠，可以全方位守護牙齒的健康，同時添加茶樹葉油能舒緩不適，搭配濃郁的薄荷風味，帶來清涼潔淨感。

＃red seal 蜂膠漱口水，450ml、售價390元

▲牙膏,牙刷,刷牙,Rucipello,牙齒,Grants,red seal。（圖／品牌提供、pexels）

擁有98.1%高天然萃取的漱口水，裡面無酒精配方，可以更加放心使用，搭配蜂膠精華、歐薄荷萃取、丁香花油等成分，能夠提升整體牙齒的防護力，同時維持口氣芬芳，建議搭配刷牙一起使用，以達到更全面的防護。

關鍵字：

牙膏, 牙刷, 刷牙, Rucipello, 牙齒, Grants, red seal

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