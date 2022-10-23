冬天窩家少了一絲溫暖？南瓜、蘭姆酒香氛蠟燭讓妳待家也沉醉

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

香氛可以讓整個居家氛圍都轉換出不同的氣息，點一個香氛蠟燭、泡一杯暖暖的熱茶、再配上一本好書，是假日最棒的放鬆，以下就盤點近期推出的厲害香氛蠟燭，包括：Diptyque、ilapothecary、(MALIN+GOETZ)、NAMUA都推出了厲害的限定單品，身為香氛控一定要收藏起來。

＃Diptyque 南瓜香氛蠟燭，190g、售價2100元

深受許多粉絲愛戴的Diptyque，在萬聖節即將到來的時刻，推出了南瓜香氛蠟燭，非常特別的味道光用想像的就覺得很療癒，從南瓜餡餅及栗子中得到的靈感，而創造出了它，是一股帶有秋季果肉清爽的綠植香調、又帶有一絲絲辛辣混合，獨特又驚喜。

＃ilapothecary No.18謐境之夢精油蠟燭，300g、售價2580元

甫在台灣登場，就立刻洗版美妝圈IG的ilapothecary（英草社），這次推出全新的紓壓舒眠系列，很適合在睡前使用的No.18謐境之夢精油蠟燭，裡面擁有岩蘭草、廣藿香、薰衣草、苦橙葉等精油成分，療癒的天然植萃香氣，能營造出讓人美夢的居室空間氛圍。

＃(MALIN+GOETZ) 蘭姆酒巨型香氛蠟燭，780g、售價5,200元

(MALIN+GOETZ)的蘭姆酒系列早就是各地渡假飯店的指定備品，那甜美又帶有微微辛辣的氣息，讓人沉醉於這甘美佳釀，以這全球最受歡迎的氣味，利用圓潤精巧的咖啡色燭缽，手工灌注高品質的香氛油及天然植物蠟製成的純淨油蠟，三盞純棉燭芯能釋放出最細緻的芳醇，不喝，也醉。

＃Paul Smith 讀書人香氛蠟燭

延續Paul Smith一貫的繽紛色澤，這次推出的香氛蠟燭系列，也展現出品牌活潑又充滿魅力的調性，其中，讀書人香氣靈感是取自Paul Smith辦公室裡成堆書籍和文件，所散發的知性氣味，透過牙買加香果、葡萄柚和雪松淬煉而成，猶如圖書館與溫暖琥珀帶來的高尚格調。

＃NAMUA 天堂島精油香氛蠟燭，150g、售價1300元

凱渥名模王心恬創立的香氛品牌NAMUA（那木瓦），在2022年推出全新秋冬香氣「天堂島」，以茉莉花、無花果帶出清甜的花果香調，接著椰香搭配雞蛋花展現出奔放自由的異國情調，最後雪松讓整體氣息更顯中性溫柔。