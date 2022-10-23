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敷1分鐘肌膚立刻變亮白！酵素粉加水竟變乳霜，活性超滿分

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記者李薇／台北報導

換季肌膚黯淡無光，氣色看起來就差一點，保養做滿也總是覺得吸收不進去，這時，適當的去角質能夠讓老廢物質被整理，不僅肌膚自然發亮，後續保養吸收速度也加快，以下就盤點多款厲害的去角質單品，更是有1分鐘就能讓膚色立刻變白的神器，當然要買起來！

＃sisley 植物酵素極淨拋光面膜，40g、售價3500元

▲sisley,SABON,DR. BARBARA STURM,去角質,面膜,清潔。（圖／品牌提供）

多數去角質單品都是清潔式的磨砂膏，sisley首創全新的面膜劑型，粉狀設計能維持住最好的保養活性，只要加水（不要太多）就可以輕鬆變成乳霜狀，塗抹在面部肌膚1分鐘，就能夠透過裡面的植物木瓜酵素、維他命B3等成分，讓肌膚迅速變亮白，搭配奢華的薰衣草、馬喬蓮精油，讓護膚的過程中，療癒又舒緩，氣色當然就能好起來。

＃SABON 二合一臉部純淨磨砂膏（幸福饗宴限定版），200ml、售價1680元

▲sisley,SABON,DR. BARBARA STURM,去角質,面膜,清潔。（圖／品牌提供）

日本@COSME洗顏、去角質雙冠女王的純淨磨砂膏，這次推出粉紅色的限定版包裝，裡面添加大馬士革玫瑰精油、甜杏仁堅果油，奶油般的質地可以幫助肌膚清潔、磨砂，天然荷荷芭顆粒，在保養的同時也不會傷害地球。

＃DR. BARBARA STURM 深層淨化酵素潔顏粉，75g、售價2250元

▲sisley,SABON,DR. BARBARA STURM,去角質,面膜,清潔。（圖／品牌提供）

由德國醫師創立的保養品牌DR. BARBARA STURM，裡面以枯葉桿菌酵素、降脂酵素、纖維顆粒素、麥芽糊精、維他命C等成分，使用時取約一枚硬幣大小，加入適量清水於掌心搓揉起泡，再將泡沫以畫圓方式塗抹於臉龐，最後以溫水沖淨即可。

關鍵字：

sisley, SABON, DR. BARBARA STURM, 去角質, 面膜, 清潔

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