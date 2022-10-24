東森自然美攜手臺大合作　生技產學高峰會認證產品「無刺激性」安心保障

▲東森集團在總裁王令麟（前排左6）帶領下與臺大進行多次產學合作，今年特別舉辦「臺大東森生技產學高峰會」，會中針對東森自然美產品發表肯定使用安全性的研究，讓與會的東森自然美加盟主相當有信心，東森自然美教育長張聰民（前排右4）對成果也相當滿意。（圖／記者徐文彬攝）

記者張芳瑜／綜合報導

東森集團在總裁王令麟秉持的「東森嚴選」精神帶領之下，於第19屆「國家品牌玉山獎」中再次橫掃18項大獎成為最大贏家，其中東森自然美憑藉堅強科研實力第三度獲得殊榮，有此成果來自於東森集團不斷地專注研發，先前投入5,000萬打造最高規格生技研發中心，由哈佛、臺大、陽明、弘光科大等博士級專家學者組成的頂級專業顧問團，定期共同研討、精進產品、技術與服務的升級；10/21更特別舉辦「臺大東森生技產學高峰會」，針對旗下產品向東森研發團隊和東森自然美加盟主等分享研究成果，經由臺大醫院皮膚科陳柏樺醫師及團隊進行的專業人體貼膚測試，證實東森自然美10項保養品皆具備低刺激性，能帶給消費者更安心的使用體驗。

在10/21舉行的「臺大東森生技產學高峰會」中，東森自然美研發資深經理蔡育儒提到，因東森集團總裁王令麟堅持東森自然美產品必須要以「人證、物證、科學作見證」，透過科學方法、深度研究累積大數據，再加上多次實驗測試，確保推出的產品為低敏感度、無刺激性，讓廠商能放心推廣、消費者能安心使用；因此東森自然美團隊特地與臺大醫學院皮膚科合作共同進行實驗，蔡育儒表示，「其實也是這20年來臺大皮膚科首次跟研發團隊合作貼膚測試」，對於台灣保養品市場而言意義重大。

▲東森自然美研發資深經理蔡育儒在高峰會中強調，東森自然美產品皆堅持「人證、物證、科學作見證」。（圖／記者徐文彬攝）

參與此次實驗的臺大皮膚科主治醫師陳柏樺發表成果時，肯定東森自然美對於把關產品品質的用心，為解除消費者使用保養品時最擔心的過敏、刺激等疑慮，產品能事先通過人體安全性實驗測試會更有保障。陳柏樺醫師團隊採用的是經TFDA認證的最典型「人體貼膚測試」，實驗東森自然美推出的10款產品，為了讓實驗成果更具有參考價值，受試者排除慢性重大疾病者、懷孕婦女以及抽血檢驗未合格者，並從20至70歲年齡層中篩選出男女各半來進行臨床實驗。

陳柏樺說明，最終選定30位受試者，男女各佔一半，以21至30歲族群人數最多，也含納51至60歲年齡層的受試者，並皆以背部實行人體貼膚測試，測驗時間範圍分為24小時、48小時各判定一次，透過國際接觸性皮膚炎研究委員會的判定標準，從輕微泛紅、小丘疹至起水泡或破皮效應，藉此觀察受試者移除貼片後的皮膚狀態，予以評估分級。為使一般民眾更了解產品使用狀況，陳柏樺表示將實驗結果轉譯為「皮膚刺激評分系統」，可分為低過敏性至高過敏性、低刺激性至高刺激性。而實驗證實東森自然美10項產品，包括多效胜肽精華EX、蔘萃回齡撫紋眼霜、蔘萃回齡青春露、NB-1修護舒敏精華露、山蔘逆齡安瓶、山蔘逆齡精華霜、山蔘逆齡眼霜、活泉奇蹟平衡凝膠、活泉奇蹟身體緊質乳、超純水皆為無刺激性，「這些產品刺激性都比較低，未來使用在消費者身上可以提供比較好的安全性。」

東森自然美持續集結專業皮膚科醫師及國際知名生技實驗室，取得高品質成分並依不同肌膚問題，量身研發專業醫美保養品，此次藉由臺大東森生技產學高峰會的實驗成果發表也再度印證產品安全性，讓與會的東森自然美加盟主更有信心將好產品推廣給更多的消費者。像是東森自然美加盟店長江寶美聽完測試結果後表示，「在測試名單中看到『NB-1修護舒敏精華露』讓我很感動，這款產品已經銷售很久，這是美妝保養品業界第一次有人選擇跟臺大合作，得出這樣的結論讓我能更有信心跟消費者溝通這項產品經過專業人體測試、沒有過敏問題，很感謝王令麟總裁帶領東森自然美到達新的領域。」另一位與會的東森自然美加盟店長黃雅羚也表示，能參加臺大東森生技產學高峰會聽到各界菁英發表研究既開心又感動、收穫良多，「能身在東森自然美這個大家庭裡非常榮幸，透過與學術界合作研究，產品安全放心，讓我們在銷售前線更有助力。」

▲▼東森自然美加盟主江寶美（上圖）和黃雅羚（下圖）參與臺大東森生技產學高峰會後皆表示，對於未來和消費者溝通東森自然美產品時能更有信心，把好產品推薦給更多人。(圖／記者謝婷婷攝)

弘光科技大學副校長兼化妝品應用系特聘教授並身兼東森自然美教育長的張聰民認為，東森自然美在「人證、物證、科學作見證」的態度之下，一直跟學術界保持密切合作，「這次高峰會發表就是從科學的驗證、學術的角度，讓產品質量以及學術研究到產業應用，皆可以創造出雙贏局面，得到一加一大於二、甚至大於三的重要效果，提升產業的整體水平。」東森自然美產品屢獲國內外大獎肯定，張聰民對此表示，企業產品能夠得獎絕非偶然，必須包含科學、實證的研究，配方技術開發以及產業應用都要拿得出實力，而這些東森自然美全都具備，得獎是意料之中的事，「東森自然美要承擔社會責任、照顧消費者健康，因此產品品質把關嚴格，這也呼應『東森嚴選』精神，如果持續與臺大或其他專業知名的學術單位進行深度合作，未來的產品會更有把握。」為高峰會目標留下相當精準的註腳。

▲東森自然美教育長張聰民在臺大東森生技產學高峰會中表示，東森集團與臺大等學界產學合作透過高峰會發表成果，有助於創造雙贏，提升產業的整體水平。（圖／記者徐文彬攝）

▲台大東森生技產學高峰會登場 王令麟：攜手台大讓東森產品成為台灣之光。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)