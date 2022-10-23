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皮膚就是好不了！皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」，你中幾個？

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▲▼皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」 。（圖／Unsplash）

▲過度清潔其實反而傷害肌膚。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明就很努力保養，但膚況不僅沒改善，反而變更糟，到底哪裡出了錯？皮膚科醫師廖苑利點名5個護膚方式讓你保養不成反毀容，現在改掉還來得及！

#太頻繁洗臉

因為臉部常出油，所以逮到機會就洗臉，覺得把油光洗掉才算是做足清潔，廖苑利醫師指出，油性肌膚建議早晚清洗兩次就好，若為乾性肌膚的話，建議早上用清水洗臉，晚上再用潔面產品就好。

▲▼皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」 。（圖／Unsplash）

#敷面膜久一點比較有效

敷面膜不能貪心，也些人認為停留在臉上久一點比較有效，殊不知肌膚會跟著變乾、容易變敏感，就像手放在水中久了會皺一樣，因為油脂被去除，皮膚開始被吸水，若沒控制好敷面膜時間，會造成過度水和，建議每周最多敷2-3次，一次別超過15分鐘。

#頻繁去角質

不少人當肌膚粗糙就急著去角質，但是頻繁去角質會使皮膚角質慢慢變薄，會削弱肌膚的天然保護膜，容易形成敏感肌，建議去角質使用別過度，一個月最多使用2次。

▲▼皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」 。（圖／Unsplash）

#保養只抹化妝水

廖苑利醫師指出，化妝水中有90%都是水，洗臉後直接塗抹化妝水浸潤角質層，接觸空氣後會很容易蒸發，無法發揮保濕作用，反而會使肌膚乾燥變嚴重，建議化妝水後要塗上乳液或乳霜才能鎖住水分。

#太依賴防曬噴霧

噴霧使用方便，不少人喜歡用防曬噴霧，只要隨手噴一噴就覺得做好做滿，但是因為噴霧薄且成膜不均勻，隨便亂噴根本是無效防曬，建議出門前還是要使用防曬乳霜，防曬噴霧較適合當作補擦用。

關鍵字：

保養, 毀膚壞習慣, 皮膚科醫師

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