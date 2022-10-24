訂婚戒單鑽華麗升級　Hearts On Fire疊搭扇形戒變耀眼冠冕

▲Hearts On Fire婚戒由單鑽戒疊搭扇形鑽戒，華麗迷人。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

經典耐看的單顆圓訂婚鑽戒為婚嫁市場主流，但若想日常佩戴並增加變化性，可疊搭鑽石線戒創造豐富的視覺效果，以「全世界車工最完美的鑽石」著稱的Hearts On Fire，提出了造型感更強烈的搭配法，推出扇形的Aerial Sunburst白K金鑽戒，不僅可單戴，亦可與單鑽婚戒疊搭，猶如為單鑽戒戴上王冠，璀璨奪目。

▲Hearts On Fire單鑽設計的Aerial Marquis Halo白K金鑽戒，主鑽0.30克拉起 約103,000元起。



Hearts On Fire擅長採用「幻視鑲嵌法」圍圈鑽石，讓主石的光芒加倍耀眼，旗下Aerial Marquis Halo白K金鑽戒正是最佳代表，單戴已相當搶眼，品牌又創作設計感取勝的扇形Aerial Sunburst鑽石戒指，疊戴猶如為圓鑽戒「加冕」，綻放幸福光芒，也展現摩登風格。

▲扇形的Aerial Sunburst白K金鑽戒（左）可單戴亦可與單鑽戒疊戴124,000元，Multiplicity Love七鑽白K金線戒152,000元。

點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石戒指，則圍繞八心八箭主題設計，以四爪鑲嵌主鑽，再以8顆碎鑽搭配8顆愛心的設計包圍烘托主石，無論是閃耀光芒的鑽石，或是裝飾性的8顆愛心，都呼應情人間的熱烈愛意，獨特的造型吸引勇於追求創新、熱愛時尚的新人。

▲點睛品 Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石戒指，1克拉約695,200元起。（圖／點睛品提供）

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