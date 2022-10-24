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日網超準心測「錢包裡面放什麼」　看出你潛藏的金錢運，適合被包養

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文／Workworks職場人

職場人是否有過好希望自己能夠中樂透頭獎、一夜致富的幻想呢？編輯可是常常都在想的喔（揍）。這次就要來和大家分享日網上一個有趣的心理測驗，依據不同選項，測出你「潛藏的金錢運」，或許真的會有中頭獎的財運！

問題：某天在路上行走時，你意外的撿到了一個錢包，錢包裡面除了錢以外，裡面還會有什麼呢？

（A）全家福

（B）演唱會門票

（C）提升財運的御守

（D）收據、發票

職場人們選了什麼呢？一起來看看解答吧～

▲全家福照。（示意圖／Unsplash，下同）

選（A）全家福

選擇「全家福」的職場人們擁有很強的「賭運」（笑）！平時做事努力的你，認為腳踏實地才是獲得幸福的途徑，儘管如此，你也很有可能在抽獎活動中獲得驚人的獎品喔～這樣意料之外的賞賜，也將成為你生活中的小確幸！

 

選（B）演唱會門票

選擇「演唱會門票」的職場人們的財運就隱藏在「朋友」之間！你是一個擅於交際的人，不過說到「金錢」方面意外的小氣（笑）。然而你可能沒有意識到，你的人際關係在未來將比金錢更有價值！「人脈」即是你的隱藏財富，當你遇上困難時，朋友們都會全力協助你的！

 

選（C）提升財運的御守

選擇「提升財運的御守」的職場人們其實是個「省錢達人」呢！你有著一個大剌剌的性格，看起來是很容易就衝動消費的類型，不過你的財富隱藏在「日常中的省錢」上，積少成多的金錢將成為你致富之路的一環喔～

 

選（D）收據、發票

選擇「收據、發票」的職場人們竟然適合被「包養」！？有著沉著冷靜個性你，不喜歡依靠他人，希望靠自己的力量致富。不過，在你身上散發的氣場，會讓人不禁想把錢貢獻給你（笑）。儘管違背了自己的原則，好像也可以適時的利用你的魅力喔！

source：woman.excite

【延伸閱讀】

日網心理測驗「你的金錢使用方式是？」，從如何度過閒暇時間，分析你是儲蓄型？還是揮霍型？

小資族必學！「6個省錢小秘訣」公開：除了養成記帳的習慣外，還可以打掃家裡來省錢？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 運勢, 金錢運

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